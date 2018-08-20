Gökler gençlere emanet edilecek

Antalya’nın Konyaaltı ilçesi Saklıkent bölgesindeki 2600 rakımlı Bakırlıtepe’de kurulu Türkiye’nin uzay gözlemlerinin de yapıldığı en önemli gözlemevi olan TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi tarafından düzenlenen 21. Ulusal Gökyüzü Şenliği’ne, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, eşi ve çocuklarıyla katıldı. Bakan Varank, şenlik kapsamında lise öğrencileri tarafından hazırlanan bilimsel projeleri inceledi, proje sahibi öğrencilerden bilgi aldı.

YILDIZLARI İZLEDİ

Proje atölyesinin ardından ise Saklıkent Kayak Merkezi alanında kurulu TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi’ne ait ve gökyüzü meraklılarına da açık olan teleskoplarla Ay, Jüpiter, Mars, Satürn’ün yanı sıra çeşitli yıldızları izledi. Ardından şenlik alanının üst kısmında 2600 metre rakımda bulunan TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi’ne çıkan Bakan Mustafa Varank, burada Rusya ile ortak olan ‘RT 150 teleskopu’ başta olmak üzere, gözlemevindeki diğer teleskopları inceledi, brifing aldı.

EN BÜYÜK TELESKOP

Atölye faaliyetlerine katılan çocukların heyecanını gördüğünü vurgulayan Varank, şunları kaydetti: Burada imkanları nasıl daha çok artırıp, bilimle ilgili gençleri ve aileleri buraya çekebiliriz diye bir çalışma yapacağız. Atölye faaliyetlerine katıldım, aileler ve çocuklar heyecanlı. Gökyüzü aslında herkesin ilgisini çekiyor. İnşallah biz de buraları daha çok tanıtarak hem gençlerimize, hem ailelerimize gökyüzünü, bilimi sevdirmeye çalışacağız. Burada ayrıca gözlemevimiz var. Türkiye’nin ulusal gözlemevi ve orada da bilimsel faaliyetler sürdürülüyor. Buradaki en büyük teleskopumuz 150 santimlik. Yeni teleskop projelerimiz de var.