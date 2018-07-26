Gölcük Tabiat Parkı'nda ayılara karşı önlem

Bolu'nun doğal güzellikleri ile ünlü Gölcük Tabiat Parkı, göl kenarına inen ayılar nedeniyle akşam saatlerinde ziyaretçilere kapatıldı.

Bolu kent merkezine yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta bulunan parka akşam saatlerinde inen ikisi yavru üç ayı, sabah saatlerinde çevredeki çöp bidonlarında yiyecek arıyor.

Ayıların ziyaretçilere zarar vermemesi için tabiat parkı saat 22.00'den sonra girişlere kapatıldı. Parka gelenler, görevliler tarafından uyarılarak, içeri alınmadı.

Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tabiatın insanlar ve hayvanların ortak alanı olduğunu belirterek, "Bu tabiatı müşterek kullanacağız. Ayılar kış uykusundan uyandı. Yaban hayatı da koruma tedbirleriyle birlikte gelişti. Geyikler artık ziraate zarar vermeye başladı popülasyon arttıkça. Yaban domuzları çoğaldı." diye konuştu.

Gölcük Tabiat Parkı'nda popülasyonun arttığına dikkati çeken Yılmaz, "Tabiat parkına daha önceki yıllarda da ayılar gelmekteydi. Bazı dönemlerde alana yem bırakarak onları besleriz. Onların hayatına tehdit oluşturmazsak bize zarar vermezler." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, ayılarla ilgili alınan önlemlere değinerek, "Gölün dış tarafına tel örgü çekiyoruz. Onu da ayılar kaldırabiliyorlar. Önemli olan hayvanlarla iyi geçinmek." dedi.

Ailesiyle gezi için tabiat parkına gelen Mehmet Aysel, "Ayıdan korkmuyoruz. Ayıdan ve kurttan korkarsan bir anlamı var mı? Biz Boluluyuz. Doğanın içerisinde büyüdük. Tatilciler kalabalık olduğu zaman ayılar tehlike oluşturmaz. Ama tatilci sayısı az olursa büyük tehlike olur." dedi.