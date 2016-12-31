Google'dan Mutlu Yıllar! Doodle'ı 2017 Yılbaşı özel Doodle

Google 2017 yılbaşını doodle ile kutladı. 2017’ye artık geri sayım başlamışken, özel günler Doodle çeşitleriyle adından söz ettiren Google 2017 yılbaşı için bir Doodle hazırladı. Yeni yıl için hazırlanan Google Doodle esprili bir dille yeni yılı kutluyor. Yılbaşı için tüm dünya geri sayıma girerken, Google da hazırladığı Doodle ile saat 12’ye dakikalar kalmış bir saati gösteriyor ve bunun için sabırsızlanan figürleri konu ediniyor.

Yılbaşı, herhangi bir takvime göre içinde bulunulan yılın bitimi ve yeni yılın başlangıcı. Dünyada en yaygın kullanılan takvim olan Gregoryen takvimini kullanan ülkelerde 31 Aralık'ı 1 Ocak'a bağlayan gece yılbaşı gecesi veya yılbaşı akşamı olarak adlandırılır.

DÜNYADA YILBAŞI

1 Ocak: Türkiye dâhil, dünyadaki çoğu ülke tarafından kullanılan Miladi takvime göre yılın ilk günü.

Hicri Takvimde yılbaşı Muharrem ayının 1'inde gerçekleşir. Hicri Takvim bir Ay takvimi olduğundan 354 güne denk gelir, dolayısıyla Miladi takvime göre yılbaşı her yıl 11 gün önce gerçekleşir. Böylece 2008 yılında Miladi yıl boyunca Hicri takvimde iki adet yılbaşı gerçekleşmiştir.

Roşaşana (İbranice yeni yıl): Musevi yılbaşıdır. Hamursuz Bayramı'ndan 163 gün sonra kutlanır.

Doğu Ortodoks Kilisesi'nde yılbaşı 1 Ocak kutlanır. (İsa'nın doğum günü 7 Ocak) Ancak en büyük 12 Doğu Ortodoks Kilisesinin sekizi, iki tarihin aynı güne geldiği Güncellenmiş Jülyen Takvimini benimsemiştirler (Bulgaristan, Kıbrıs Cumhuriyeti, Mısır, Polonya, Romanya, Suriye, Türkiye ve Yunanistan). Gürcistan, İsrail, Rusya ve Sırbistan Ortodoks Kiliseleri ise Jülyen Takvimi kullanmaya devam ederler.

Çin yılbaşı her yıl ilk kameri ayınının yeni Ay gününde kutlanır, ki bu da kabaca ilkbahara denk gelir. Tam tarihi, Miladi takvime göre 21 Ocak ile 21 Şubat arasına düşer. Çin'de yılın en önemli bayramı konumundadır.

İran takviminde yılbaşı Norous (Nevruz) olarak anılır ve ilkbaharın başında kutlanır (20 veya 21 Mart).

Tayland, Kamboçya ve Laos'ta yılbaşı 13 Nisan'dan 15 Nisan'a kadar kutlanır. Özellikle Tayland'da bu kutlama su dökerek gerçekleşir.

YILBAŞI TELEVİZYON PROGRAMLARI

Ben bilmem eşim bilir'de ünlüler yarışacak

Kanal D'nin eğlenceli yarışması Ben Bilmem Eşim Bilir, yılbaşı akşamı Kanal D ekranlarında olacak. Ben Bilmem Eşim Bilir’in yılbaşı özel bölümünde ünlüler eşleriyle birlikte katılacak. Peki bu ünlüler kimler? Serdar Ortaç-Chloe Ortaç, Wilma Elles-Kerem Göğüş, Kibariye-Ali Küçükbalçık ve Ferman Toprak-Hilal Toprak çiftleri olacak. Ayrıca Kibariye, Serdar Ortaç ve Ferman Toprak söyleyecekleri şarkılarıyla güzel anlar yaşatacak.

Ünlüler performans sergileyecek

Yeni yeteneklerin keşfedidiği Tv 8 yarışması O Ses Türkiye’nin yılbaşına özel bölümünde ünlüler yarışacak. O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümünde; Burak Yılmaz, Ozan Güven, Yasemin Allen, Emre Belözoğlu, Birce Akalay, İrem Sak, Pelin Karahan, Müge Boz, Cüneyt Çakır, Özge Borak, Müjde Uzman, Nergis Kumbasar ve Onur Büyüktopçu sahneye çıkıp en sevdikleri şarkıları söyleyecek.

Megastar tarkan sürprizi

Star Tv’nşn yılbaşı sürprizi ise Megastar Tarkan olacak. Tarkan’ın yılbaşı gecesi için Türk Sanat müziği ağırlıklı olarak hazırladığı özel repertuvarlı konseri 2 saat sürecek. Tarkan, Türk sanat müziğinin en güzel 12 şarkısını seslendirecek. İşte o şarkılar: Rindlerin Akşamı (Dönülmez Akşamın Ufkundayız), Olmaz İlaç Sine-i Sad Pareme, Söyleme Bilmesinler, Enginde Yavaş Yavaş, Nasıl Geçti Habersiz, Kadehinde Zehir olsa, Veda Busesi, Sevmekten Kim Usanır, Islak Daha Islak Öp Beni, Akşam Oldu Hüzünlendim Ben Yine, Zeytin Gözlüm ve Kara Bulutları Kaldır Aradan.

Yılbaşında da güldürecek

Show TV'nin yılbaşı programında ise Güldür Güldür özel bölümüyle yayınlanacak. Güldür Güldür yılbaşında da yine izleyenleri kahkahaya boğacak.