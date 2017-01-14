Görme engelliler haftasında anlamlı etkinlik

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından 7-14 Ocak Görme Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlenen "Karanlıkta Yemek" adlı etkinlikte protokol üyeleri ve davetliler, gözlerini siyah bantlarla kapatarak görme engellilerle empati kurmaya çalıştı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, engellerin dünyasına karşı toplumsal duyarlılığının artırılması ve engelli bireylerin sorunlarını, onları da dahil ederek çözmek için çalışmalarını yürüten Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, görme engelli bireyler için farkındalık oluşturmak amacıyla "Karanlıkta Yemek" etkinliği düzenledi.

Başkan Kocamaz, etkinlikte yaptığı konuşmada, görme engelli bireylerin yaşadığı zorlukları anlamak ve onların hayatını kolaylaştıracak çözümler üretmek için böyle bir etkinlik düzenlediklerini belirtti.

Gözlerindeki siyah bantlarla yemeklerini yemeye çalışan davetliler de görmenin ne kadar önemli olduğunu ve görme engelli bireylerin yaşadıkları zorlukları çok daha iyi anladıklarını ifade etti.