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Gözleri olmadan yaşayan japon balığı görenleri hayrete düşürüyor

Muğla’nın Marmaris İlçesi’nde bir restoranın akvaryumunda gözleri olmadan 2 yıldır yaşam mücadelesi veren japon balığı görenleri hayrete düşürüyor. Marmaris’te bir restoranın akvaryumunda gözleri başka bir balık tarafından yenilen japon balığının hayatta kalması işletmeye gelen müşterilerin şaşkınlığına yol açıyor.

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Restoran sahibi Hilmi Ata Aras,yaklaşık 2 yıldır balığın gözlerinin olmamasına rağmen yaşamasını hayretle karşıladıklarını söyledi. Aras,” Akvaryumun içinde büyük bir balığımız vardı. O balık, japon balığının gözlerini yedi ve ardından öldü. Balığın ilk başta yaşamayacağını ve bu yüzden  akvaryumdan çıkartmayı düşündük. Müşterilerimizde  balığın gözü olmadan nasıl yaşadığını ve nasıl beslendiğini meraklı bakışlarla bize  soruyorlar. Akvaryuma yem attığımızda diğer balıklar hücum ettiğinde onların hareketlerini algılayıp suyun yüzüne doğru çıkarak besleniyor. Şimdilik sağlıklı görünüyor. Veterinere sorduk. Göz fonksiyonel  bir organ olduğundan   kanama olmaması durumunda yaşayabileceğini söyledi” diye konuştu.
 

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