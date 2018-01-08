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Gramı 60 dolar, köylünün başına meteor taşı kondu

Elazığ'da bir köyde hayvanlarını otlatırken, 2015 yılında Bingöl'e düşen ve gramı 60 dolardan satılan 'Göktaşı' parçalarına benzer taşları fark ederek toplayan Hasan Hüseyin Özdemir, taşların meteor taşı olması halinde 1 milyon liraya satacağını söyledi. Meteor taşı olduğunu iddia ettiği taşlardan bölgede 5 kilogram bulduğunu aktaran Özdemir, maddi imkanı olmadığı için gerekli analizleri yaptıramadığını aktardı

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Elazığ'da bir köyde hayvanlarını otlatırken, 2015 yılında Bingöl'e düşen ve gramı 60 dolardan satılan "Göktaşı" parçalarına benzer taşları fark ederek yaklaşık 5 kilogram toplayan  Hasan Hüseyin Özdemir, taşların meteor taşı çıkması  halinde 1 milyon liraya satacağını söyledi.
 
Elazığ’ın Palu ilçesine bağlı Karasalkım köyünde ikamet eden ve yazın Hüseyin Hüseyin Özdemir (39), yaklaşık 1,5 ay önce hayvanları otlatmaya çıktı. Köyün üst tarafında hayvanları otlatırken yerde parlayan taşlar gören Özdemir, taşların diğer taşlardan farklı olduğunu fark etti. Bunun üzerine bölgeyi tarayarak farklı boyutlarda 100 adet yaklaşık 5 kilogram ağırlığındaki meteor taşı olduğunu iddia ettiği taşları topladı. İnternetten araştırma da yapan Özdemir, meteor taşı olduğunu iddia ettiği taşları 1 milyon liraya satışa çıkardı.
 
 "Göktaşına benzerliğini gördüm"
1,5 ay önce hayvanlarını otlatmaya götürdüğünde yerde siyah taşların parladığını fark ettiğini belirten 2 çocuk babası Hüseyin Özdemir, “Dikkatimi çekti. Yerden alıp eve getirdim. Araştırdığımda bunların gök taşlarına benzerliğine gördüm. Diğerlerini de toplayıp getirdim. Gök taşı olup olmadığını tam bilmiyoruz. Bazı taşları mıktanıs tutuyor. Analizlerini yaptıramadığımızdan dolayı tam olarak emin değiliz. Kime gösterdiysem gök taşlarına benzediğini söylüyor" dedi.

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