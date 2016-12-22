GSS borcu nasıl sildirilir? GSS borcu olanlar dikkat!

GSS borçlarının yapılandırılmasıyla ilgili süreç tamamlandı. GSS borcunu sildirmek isteyenler için fırsat doğdu. Daha önce hiç gelir testine girmeyenler, ocak ayına kadar gelir testi başvurusunda bulunarak yeni yıla borçsuz girebilirler. Yaşadıkları hane içindeki kişi başına düşen gelir asgari ücretin üçte birinden az olan vatandaşların eski borçlar silinecek. Peki, GSS borcu affı için ve gelir testi için son gün ne zaman?

Prim borçlarının yapılandırılmasıyla ilgili süreç tamamlandı. Akşam'ın haberine göre ancak genel sağlık sigortası prim borcu bulunan kişiler için fırsat halen devam ediyor. Başvuruda bulunan kişiler yeni yıla borçsuz girebilirler. GSS prim borcu konusunda kısmi bir af ve yapılandırma söz konusu. Daha önce hiç gelir testine girmeyenler için kısmi af var. Buna göre çalışmayan ve bir sigortalının bakmakla yükümlü olduğu kişiler arasında yer almayan kişilerin 2012'den itibaren gelir testi yaptırması gerekiyordu.

HANE GELİRİ ÖNEMLİ

Bu kişiler eğer daha önce hiç gelir testine girmemişlerse, 2 Ocak 2017'ye kadar gelir testi yaptırıp kısmi aftan yararlanabilecekler. Buna göre daha önce hiç gelir testine girmeyen bir kişi, 2 Ocak'a kadar gelir testi yaptırırsa ve yaşadığı hane içindeki kişi başına düşen gelir asgari ücretin üçte birinden az ise, geriye dönük bütün borçları silinecek. Bu kişi prim affından yararlanmış olacak. Bu nedenle bu durumdaki kişilerin mutlaka 2 Ocak'a kadar gelir testi yaptırması gerekiyor. Bu sayede yeni yıla GSS borcu olmadan girebilirler.

FAİZ, CEZA, ZAM YOK

Daha önce hiç gelir testine girmeyen kişiler gelir testi yaptırırlarsa ve gelirleri asgari ücretin üçte birinden daha yüksek ise, bu durumda geçmişe dönük borçları gelir testinin sonucuna göre güncellenecek. Bu borcu peşin olarak ödeyen kişilerin GSS borçlarının faiz, gecikme zammı ve cezaları silinecek. Dolayısıyla güncellenen borcun yalnızca ana parası ödenecek. Güncellenen borç miktarının taksitle ödenmesi halinde ise gecikme zammı ve cezası silinecek. Dolayısıyla peşin ödeyen faizden de kurtulacak, GSS borcunu 12 taksitle ödeyenler ise gecikme zammı ve cezası ödemeyecek.

GSS BORÇ SORGULAMA NASIL YAPILIR? GSS borç sorgulama işlemi, Sosyal Güvenlik Kurumunun online olarak yapılmasına olanak verdiği bir işlemdir. SGK bu borç sorgulama işlemini E-Devlet üzerinden yaptırmaktadır. Artık devlet kurumlarına ait birçok online işlem E-Devlet üzerinden yapılmaktadır. E-Devlet sistemi, bu tür sorgulama işlemlerinin yanında birçok vatandaşlık bilgisine de ulaşabileceğiniz bir sanal devlet portalıdır. Bu sistemi kullanabilmek için ise tek yapmanız gereken giriş şifresi almaktır. E-Devlet giriş şifreleri, PTT şubelerinde belli bir ücret karşılığında alınabilmektedir. GSS BORÇ SORGULAMA İÇİN TIKLAYIN...

SAĞLIKTAN YARARLANMA HAKKI VAR

Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcu bulunan kişilerin borçlarını yapılandırmaları yalnızca devlete olan borcun ödenmesi anlamına gelmiyor. Bu kişiler borçlarından ötürü sağlık hizmetlerinden yararlanamıyorlardı. Borç yapılandırması sonrası ilk taksit ödendiği andan itibaren bu kişiler sağlık hizmeti almaya başlayabilecekler. Dolayısıyla bu durumdaki kişilerin sağlık hizmeti almasının önünde bir engel de kalmamış olacak.

Daha önce hiç gelir testi yaptırmayanların mutlaka 2 Ocak'a kadar gelir testi yaptırması gerekiyor. Bu durumdaki kişilere her ay yazılan borç miktarı, gelir testi yaptırmaları halinde güncelleneceği için bu kişiler kârda olacaklar. Dolayısıyla borçlarının bir miktarı otomatik silinecek. Bu kişilerin gelirleri asgari ücretin üçte birinden düşükse borçları tamamen silinecek. Bu fırsatın kaçırılmaması gerekiyor.

GSS BORCU YAPILANDIRMA İÇİN 31 OCAK

Daha önce gelir testine giren ve prim borcu çıkan fakat bu borcu ödeyemeyenler için de yapılandırma imkânı var. Bu borçları yeniden yapılandırarak öderlerse, gecikme zammı ve cezası silinecek. Bu kişilerin borçlarını 12 ayda taksitle ödemeleri halinde borç dışında bir tutar tahsil edilmeyecek. Bu kişiler için de son başvuru tarihi 31 Ocak.

NEREYE BAŞVURULACAK?

Daha önce gelir testi yaptırmayan kişiler başvurularını SGK'ya değil, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'na yapacak. Vakıflar illerde valiliklerde, ilçelerde ise kaymakamlıklarda bulunuyor. Bu kişiler önce SYDV'lere başvurup gelir testi yaptıracaklar, daha sonra SGK'ya başvuracak.

GSS (GENEL SAĞLIK SİGORTASI) NEDİR?

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 60 ıncı maddesinde genel sağlık sigortalısı sayılanlar düzenlenmiş olup genel sağlık sigortalısı sayılmanın ana koşulu, yerleşim yerinin Türkiye olmasıdır. 1/1/2012 tarihinden itibaren zorunlu genel sağlık sigortası uygulamasına geçilmiştir. Aşağıda genel sağlık sigortalısı sayılmayanların anlatıldığı bölümde sayılanlar hariç olmak üzere yerleşim yeri Türkiye olan Türk vatandaşlar zorunlu olarak, yabancı ülke vatandaşları ise talepleri ile genel sağlık sigortası kapsamına alınmaktadır.