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Gümrük kaçağı cipi satmaya çalışan 3 kişi yakalandı

İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde, kaçak olarak ülkeye sokulan cipi satma hazırlığında oldukları tespit edilen 3 kişi gözaltına alındı.

  • DHA
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İzmir İl Jandarma Komutanlığı, Gürcistan'dan getirilen 2008 model, gümrük kaçağı cipin, Kemalpaşa Egemen Mahallesi'nde satılacağı bilgisi üzerine hareke geçti. Dün gündüz saatlerinde satışın yapılacağı bölgeye gelen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, D.A. (70), M.A. (50) ve S.A.'yı (25), suçüstü yakaladı. Cipe el konulurken, gözaltına alınan şüpheliler jandarmaya götürüldü.
 
Şüphelilerin, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.
 

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