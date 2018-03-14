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Gümüşhane'de tontrolden çıkan otomobil 5 metrelik istinat duvarından aşağı düştü: 3 yaralı

Gümüşhane'de kontrolden çıkan otomobilin 5 metrelik istinat duvarından düşmesi sonucu araçtaki 3 kişi yaralandı.

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Şiran ilçesinden Trabzon'a giden İcabi Bağlı'nın kullandığı 34 ZS 7867 plakalı otomobil, İkisu-Şiran kara yolunun Dibekli köyü yakınlarında kontrolden çıkarak yol kenarındaki yaklaşık 5 metrelik istinat duvarından aşağı düştü.

Kazada, sürücü İcabi ve Madiye Bağlı ile Nazan Kara yaralandı.

Olay yerine çağırılan 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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