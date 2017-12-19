Günay Güner kimdir Yeşilçam’ın usta oyuncu Günay Güner kaç yaşında öldü? Sorularının yanıtlarını vatandaşlar sık sık araştırmaya başladı. Peki Günay Güner neden öldü? Günay Güner kaç yaşında vefat etti? Usta oyuncu oynadığı karakterlerle izleyici kitlesi tarafından hatırı sayılan biriydi. Bugün alınan ölüm haberiyle sevenlerini yasa boğdu. Türk sinemasının efsane ismi Günay Güner 72 yaşında hayata gözlerini yumdu. Türk sineması veya Türkiye sineması (Yeşilçam olarak da bilinir), Türkiye'deki film endüstrisine dair faaliyetleri ve sinema kültürünü kapsamaktadır. Türkiye'de sinemanın geçmişi Osmanlı İmparatorluğu dönemlerine kadar uzanmaktadır. Usta oyuncunun hayatını kaybettiğini, ses sanatçısı Onur Akay Instagram adresinden duyurdu. Onur Akay instagram hesabından ‘’Usta oyuncumuzu daha çok Kemal Sunal ve Cüneyt Arkın filmlerinden hatırlayacaksınız! Canlandırdığı karakterler ile oyunculuk gücünü izleyiciye ispatlamış değerli oyuncumuzun, mekânı cennet olsun inşallah.” Notuna yer verdi. İşte merak edilen Günay Güner kimdir Yeşilçam’ın usta oyuncu Günay Güner kaç yaşında öldü? Sorularının yanıtı haberimizde…

YEŞİLÇAM’IN USTA OYUNCUSU GÜNAY GÜNER HAYATINI KAYBETTİ

Kemal Sunal, Zeki Alasya, Metin Akpınar, Cüneyt Arkın ve Şener Şen gibi çok sayıda efsane oyuncu ile filmlerde oynayan, Yeşilçam’ın emektar oyuncusu Günay Güner hayatını kaybetti. Usta oyuncunun hayatını kaybettiğini, ses sanatçısı Onur Akay Instagram adresinden duyurdu. Akay, “Yeşilçam’ın emektar oyuncularından Günay Güner’i kaybettik. Usta oyuncumuzu daha çok Kemal Sunal ve Cüneyt Arkın filmlerinden hatırlayacaksınız! Canlandırdığı karakterler ile oyunculuk gücünü izleyiciye ispatlamış değerli oyuncumuzun, mekânı cennet olsun inşallah.” notunu düştü.

GÜNAY GÜNER KİMDİR?

15 Nisan 1944 yılında Mardin’de dünyaya gelen Günay Güner, daha çok macera, avantür türü sinema yapıtlarında yer almıştır. Çok sayıda filmde canlandırmış olduğu kavgacı karakterleri ile hatırlanan Güner, Beyoğlu’nun Arka Yakası, Acıların Çocuğu, Davaro, Davetsiz Misafir, Dokunmayın Şabanıma gibi sayısız filmde rol aldı.

Yeşilçam'ın usta oyuncularından Günay Güner, 73 yaşında hayatını kaybetti. Günay Güner, Kemal Sunal, Zeki Alasya gibi pek çok ünlü isimle rol almıştı.

TÜRK SİNEMASI

Türk sineması veya Türkiye sineması (Yeşilçam olarak da bilinir), Türkiye'deki film endüstrisine dair faaliyetleri ve sinema kültürünü kapsamaktadır. Türkiye'de sinemanın geçmişi Osmanlı İmparatorluğu dönemlerine kadar uzanmaktadır. Başlangıç tarihi tam olarak bilinmese de Anadolu'ya sinemanın gelişinin II. Abdülhamit döneminde gerçekleştiği varsayılmaktadır. İlk toplu film gösterimi ise 1896 - 1897 yılları arasında Sigmund Weinberg tarafından İstanbul'da gerçekleştirilmiştir. İlk toplu gösterilen film ise Lumière Kardeşler yapımı Bir Trenin La Ciotat Garı'na Gelişi (L'Arrivée d'un train en gare de La Ciotat) filmi olmuştur. Bu tarihten, 14 Kasım 1914 yılına kadar da özellikle Lumière Kardeşler'in yaptığı filmler başta olmak üzere yabancı yapım filmler gösterilmiştir.