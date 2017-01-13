Sosyal medyada Günün en çok izlenen videosu oldu
Güne spor yaparak başlayan genç, demir boru üzerinde yaptığı hareketle az kalsın canından oluyordu.
Ters takla atarak yerdeki standın üzerine düşmeyi hedefleyen genç, önce göğüs kafesiyle boruya, ardından da düşerek kafasını yerdeki standın kenarına çarptı.
Arkadaşının yapacağı hareketi kameraya almak isteyen arkadaşı kazayı sosyal medyada paylaşınca günün en çok izlenen videosu oldu.
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