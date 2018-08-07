Güneş Tutulması nedir burçlara etkisi nasıl olacak 2018 Parçalı Güneş tutulması ne zaman

Parçalı Güneş Tutulması için geri sayım başladı. Parçalı Güneş tutulması ne zaman? Güneş Tutulması nedir burçlara etkisi nasıl olacak? 2018 Güneş tutulması saat kaçta nereden görülecek? Güneş tutulmaları astrolojik olarak en önemli göstergelerden biridir. Bu tutulmalar sırasında hayatımızda çok net değişimler olur, adeta 'kadersel' diyebileceğimiz olaylarla karşılaşırız. Bu yılın ilk güneş tutulması 15 Şubat 2018 tarihinde gerçekleşti. Parçalı güneş tutulması olarak gerçekleşen bu tutulmanın ardından gök olaylarına ilgi duyanlar yılın ikinci tutulmasını beklemeye başladı. Güneş tutulması, 13 Temmuz 2018'de gerçekleşecek ve yine parçalı şekilde gerçekleşecek. Güneş tutulması yine her yerden izlenemeyecek. Bu tutulma Güney Avustralya'dan gözlemlenebilecek. Ay'ın yörünge hareketi sırasında Dünya ile Güneş arasına girmesi sonucunda yaşanan olay güneş tutulmasıdır. Tutulmada Ay, Güneş'i kısmen yahut tamamen örter ve bu durum Dünya'dan gözlemlenebilir. Tutulmanın olabilmesi için Ay'ın yeni ay evresinde olması, Dünya'ya göre Güneş ile kavuşum halinde olması, yani yörünge düzleminin Dünya'nın Güneş çevresindeki yörünge düzlemi ile çakışması gerekir. İşte Parçalı Güneş Tutulması ile ilgili merak edilenler

Parçalı Güneş tutulması ne zaman?



Bu yılın üçüncü Güneş tutulması başta da belirttiğimiz gibi 11 Ağustos tarihinde gerçekleşecek. İlk tutulmanın 15 Şubat ve ikinci tutulmanın ise 13 Temmuz tarihinde gerçekleştiğini not olarak düşelim.



Güneş tutulması, Dünya ile Güneş arasına Ay’ın girmesi ile gerçekleşmesi ile meydana geliyor. Parçalı tutulma ise, Ay’ın Güneş’i kısmen örtmesi sonucu gerçekleşiyor.



Türkiye Bilimsel ve Teknoloji Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Ulusal Gözlemevi tarafından hazırlanan 2018 Gök Olayları Yıllığı ile bu yıl 3 Güneş ve 2 Ay tutulmasının gerçekleşeceği paylaşılmıştı. 11 Ağustos tarihindeki parçalı tutulma olayı ise bu yılın son tutulması olacak.



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Maalesef bu gök olayı, bu defa ülkemizden gözlemlenemeyecek. Gözlemlenebilecek ülkeler ise; Grönland, İzlanda, Rusya ve Moğolistan, Kanada’nın kuzeyi ve Çin ile Kazakistan’ın büyük kısmı olacak. Ay tarafından Güneş’in yüzde 75’lik kısmının örtüleceği tutulma, 8:02 ile 11:30 saatleri arasında gerçekleşecek.

Güneş tutulması ne zaman olacak?

Bu yılın ilk güneş tutulması 15 Şubat 2018 tarihinde gerçekleşti. Parçalı güneş tutulması olarak gerçekleşen bu tutulmanın ardından gök olaylarına ilgi duyanlar yılın ikinci tutulmasını beklemeye başladı. Güneş tutulması, 13 Temmuz 2018'de gerçekleşecek ve yine parçalı şekilde gerçekleşecek. Güneş tutulması yine her yerden izlenemeyecek. Bu tutulma Güney Avustralya'dan gözlemlenebilecek.

Güneş tutulması nedir?

Ay'ın yörünge hareketi sırasında Dünya ile Güneş arasına girmesi sonucunda yaşanan olay güneş tutulmasıdır. Tutulmada Ay, Güneş'i kısmen yahut tamamen örter ve bu durum Dünya'dan gözlemlenebilir. Tutulmanın olabilmesi için Ay'ın yeni ay evresinde olması, Dünya'ya göre Güneş ile kavuşum halinde olması, yani yörünge düzleminin Dünya'nın Güneş çevresindeki yörünge düzlemi ile çakışması gerekir. Bir yıl içinde Ay, Dünya çevresinde yaklaşık on iki kez dönmesine karşın, Ay'ın yörünge düzlemi ile Dünya'nın yörünge düzlemi arasında beş derece kadar bir açı olması sonucu, Ay her defasında Güneş'in tam önünden geçmez ve dolayısıyla bu çakışma seyrek olarak oluşur. Bu yüzden, yılda iki ile beş arasında güneş tutulması gözlemlenir. Bunlardan en çok ikisi tam tutulma olabilir. Güneş tutulması Dünya üzerinde dar bir koridor izler. Bu yüzden herhangi bir bölge için güneş tutulması çok ender bir olaydır.

Parçalı güneş tutulması nedir?

Ay'ın Güneş'i kısmen örtmesi sonucunda oluşur. Her tam ve halkalı tutulma, parçalı tutulma olarak başlar ve tam kavuşumdan sonra yine parçalı tutulma halinde devam eder ve biter. Tam tutulma sırasında, tutulmanın tam olarak gözlenebildiği Dünya yüzeyindeki dar koridorun dışındaki geniş alanlarda, tutulma parçalı tutulma olarak görülür.

Parçalı güneş tutulmasının dışında tam güneş tutulması ve halkalı güneş tutulması da görülmektedir.

Güneş tutulması tarihleri

15 Şubat 2018 - Kuzey Amerika - Parçalı

13 Temmuz 2018 - Güney Avustralya- Parçalı

11 Ağustos 2018 - Kuzey Avrupa - Parçalı

6 Ocak 2019 - Doğu Asya - Parçalı

2 Temmuz 2019 - Kuzey Amerika - Tam

26 Aralık 2019 - Kuzey Asya - Halkalı

21 Haziran 2020 - Kuzey Asya - Halkalı

14 Aralık 2020 - Kuzey Amerika - Tam

30 Nisan 2060 - Kuzey Afrika, Türkiye, Orta Asya – Tam

İşte Güneş tutulması ve burçlara etkisi

1. Koç: Güneş tutulması Koç burçlarının gündemine ailevi konuları taşıyacak. Onları yoran ailevi konuları çözmeye çalışacaklar, ev sahibi olmak, ailelere yönelik işlerde çalışmak, yuva kurmak, aile olmak, ailenin büyümesi gibi konular da gündemlerinde olabilir. Uzun zamandır üzerlerine çöken ağırlıktan ise kurtulmanın vakti geldi, sadece kendilerine biraz zaman vermeleri gerekiyor. Kişisel ve profesyonel hayatlarında ise iyi gibi görünen kişilerin aslında hiç de öyle olmadığını sürpriz bir şekilde fark edebilirler.

2. Boğa: Güneş tutulması Boğa burçlarına değişimi getirecek. Uzun zamandır planladıkları şehir ya da ülke değişikliği için sonunda cesaret bulabilirler ya da sosyal çevreleri değişebilir. Aynı zamanda kendilerini daha iyi tanıyacak ve bastırdıkları tüm yönlerini açığa çıkararak kendilerine dönecekler. Yeni fırsatların haberilerini alabilirler, bu noktada uzun uzun düşünüp doğru karar vermeleri önemli. Unutmamalılar ki güneş tutulmasıyla birlikte gerçekleşecek Yeniay içgüdüleriyle doğru kararı vermelerine yardım edecek.

3. İkizler: İkizlerin kendileriyle yaşadıkları kavga ve duydukları kaygı yavaşça yok olacak. Maddi konular hayatlarının merkezine oturacak ve maddi konularla ilgili değişimlerle birlikte hedeflerine ulaşmak için daha tutumlu bir hale gelecekler. Yeniay ve tutulma döneminde attıkları her adımın meyvelerini 2018’in sonuna doğru toplamaya başlayacaklar. Bunun için sadece sabırlı olmaları gerekiyor. Atacakları adımlarda cesur olacakları, korkularından arınacakları bir dönem başlıyor İkizler burçları için….

4. Yengeç: Yengeç burçları Güneş tutulmasının etkilerini çok geniş bir zaman dilimine yayılmış bir şekilde hissedecekler. Bir değişim sürecine giren Yengeç burçları bu kişilik değişiminin etkilerini ideallerinde, hedeflerinde ve bakış açılarında görecekler. Bahsettiğimiz bu olumlu değişim süreci ne yaptıklarını bilmelerini ve özgüvenlerinin yükselmesini sağlayacak. Ayrıca ilişkilerine daha gerçekçi bakacaklar, gerçekleri çok daha net bir şekilde görecekler. Yeniay’ın da etkisiyle eskinin çöplerinden kurtulacak yepyeni bir başlangıç yapmak için beklediğiniz cesareti sonunda bulacaksınız. Yengeç burçları için finansal anlamda ise ilerisini göremedikleri adımları atmamaları gereken bir dönem.

5. Aslan: Aslan burçlarının hayatında uzun zamandır olan belirsizlik ve bilinmezlik durumu yavaş yavaş son bulacak. Bazen hayatta yeni şeylere yer açabilmek için bazı şeylerin son bulması gerekir. Aslan burçları her zaman korkularına karşı dimdik ve güçlü durdular. Güneş tutulması ve Yeniay onlara güçlü olmaları gereken bir zamanı işaret ediyor. Her sonun bir başlangıç olduğunu unutmamalılar. Yepyeni hedefler belirleyecekleri, ideallerinin önem kazanacağı, kendi kendilerine yetecekleri, sezgilerinden ve güçlü karakterlerinden destek alacakları bir dönem başlıyor onlar için. Bu dönemde iş hayatlarında agresif olmamaya dikkat etmeleri ve sağlıklarına daha fazla özen göstermeleri gerekiyor.

6. Başak: Yaşam enerjisini kaybeden Başak burçları yavaş yavaş hayatlarından keyif alacakları bir döneme girecekler. Yollarını belirleyecekler, sosyalleşecekler, ailelerini genişletmek, başkalarına yardımcı olacak konulara imza atmak isteyecekler. Bu yolda onları destekleyecek aileleri ve dostları olacak. Olaylara aşırı endişeyle yaklaşmamaları, sadece tedbirli olarak tutulma öncesini atlatabilirler.

7. Terazi: Güneş tutulması Terazi burçlarına yepyeni bir çevre ve iş vadediyor. Ancak özellikle yeni bir iş arayan Terazi burçlarının dış görünüşünde değişiklikler yapmaları gerekecek. Bu dönemde yaşanan gelişmeler hem ailevi konularda hem de iş hayatlarında dengelerin yeniden kurulmasını sağlayacak. Ancak paralarının kıymetlerini bilmeleri ve bu günlerde geleceğe dönük yatırımlara daha çok önem vermeleri mantıklı olacaktır.

8. Akrep: Yeniay ve tutulmayla birlikte Akrep burçları ilişkilerini geliştirecekler ve yeni arkadaşlar edinecekler. Kendilerini yepyeni bir hayata ve çevreye hazırlıyorlar. Önümüzdeki dönemde yüksek lisans hedefleri ya da uluslararası projelerde yer almaları mümkün. Ancak karşılarına çıkan her fırsatı iyi ölçüp biçmeleri, oldu bittiye getirmemeleri, iyi değerlendirmeleri oldukça önemli.

9. Yay: Güneş tutulmasının ardından Yay burçlarını önlerindeki 1 seneye yayılacak önemli gelişmeler bekliyor. Bu gelişmeler finans, aile ve ilişkiler konusunda olacak. Yay burçlarının hayatı tamamiyle büyük bir değişime girecek. Tutulma güçlü bir ilişki veya ortaklığın habercisi olacak. Eski borçlar biraz tutumlu olmayla biraz da kazancın artışıyla kapanacak. Fikirlerini ve yeteneklerini geliştirecekleri işlere yönelecekler. Bu noktada büyük düşünmeleri, kendilerine güvenmeleri ve paralarını iyi değerlendirmeleri gerekiyor. Ayrıca biten hiçbir şey için üzülmemeliler, onlar için gideni aratmayacak yepyeni başlangıçlar olacak.

10. Oğlak: Bekar Oğlak burcuları için tek taraflı olarak sürekli emek verdikleri ama kendilerine hiçbir faydası olmayan ilişkilerin son bulacağı, güzel giden ilişkilerin ise evlilikle sonlanacağı bir dönem olabilir. Güneş tutulması her anlamda değişimin ve dönüşüm habercisidir ve biten hiçbir şey için üzülmemeliler. Bu dönemde gelişmelere açık olmalılar, değişime ne kadar açık olurlarsa önümüzdeki yıllarda güzel gelişmeler Oğlak burçlarını bekliyor. Ayrıca bu dönemde finansal konularda dikkatli olmaları, ilerisini göremedikleri adımlar atmamaları gerekiyor.

11. Kova: Kişisel ihtiyaçlarını çok fazla görmemezlikten gelen Kova burçları için Güneş tutulması ve Yeniay birer hatırlatma olacak. Sağlıklı yaşam ve sağlıklı ilişki gündemlerinde olacak. Onları yoran, üzen, güven vermeyen ne varsa uzaklaşacaklar. Kendilerini ifade edebildikleri ve keyif aldıkları ortamların değerini bilmeli, bunun onları mutlu ettiğinin farkına varmalılar. İlişkiler ve ailevi konularda ise gerçekçi olmaları gerekecek.

12. Balık: Son kullanma tarihi geçen her şeyi atma vakti, buna ilişkiler de dahil! Arınma dönemi diyebileceğimiz Güneş tutulması dönemi önümüzdeki 1 yıllık süreçte Balık burçlarının aşkı anlamlı kılacak gelişmeler yaşayacağını ve geleceklerini garanti altına alacak adımlar atacaklarını gösteriyor. Balık burçlarının tek yapması gereken yeteneklerine ve tecrübelerine uygun işlere yönelmek, olmayacak işlerle vakit kaybetmemek…