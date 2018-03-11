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Güneşli havayı fırsat bilip denize açılan 6 kişi siste kayboldu

İstanbul'da deniz ulaşımını felç eden sis, güneşli havayı fırsat bilip denize açılan 6 kişiyi de Heybeliada açıklarında mahsur bıraktı.

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6 arkadaş, cumartesi günü havanın güneşli olmasını fırsat bilip yelkenli tekneyle denize açıldı. Ancak tekneleri Heybeliada açıklarında arıza yaptı. Sis nedeniyle görüş mesafesinin 3 metreye kadar düştüğü bir bölgede kalan 6 kişi, acil durum çağrısı yaptı.

Denizde arama kurtarma ekibi DAKSAR, deniz ulaşımını tamamen durduran sise rağmen yola çıktı. Ekip, pervanesine halat dolanıp arızalanan tekneye ve 6 kişiye aramaların ardından ulaştı. Halatla çekilen tekne kıyıya götürüldü. Saatlerce mahsur kalan 6 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

(Habertürk)

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