Güneşli havayı fırsat bilip denize açılan 6 kişi siste kayboldu

6 arkadaş, cumartesi günü havanın güneşli olmasını fırsat bilip yelkenli tekneyle denize açıldı. Ancak tekneleri Heybeliada açıklarında arıza yaptı. Sis nedeniyle görüş mesafesinin 3 metreye kadar düştüğü bir bölgede kalan 6 kişi, acil durum çağrısı yaptı.



Denizde arama kurtarma ekibi DAKSAR, deniz ulaşımını tamamen durduran sise rağmen yola çıktı. Ekip, pervanesine halat dolanıp arızalanan tekneye ve 6 kişiye aramaların ardından ulaştı. Halatla çekilen tekne kıyıya götürüldü. Saatlerce mahsur kalan 6 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

(Habertürk)