Güney Kore'den Hakkari'ye gelin geldi

Tatil için gittikleri İstanbul'da tanışan Güney Koreli Dr. Eunjoo Ham ile Hakkarili Emrah Kaya, 4 yıllık birlikteliklerini güzel bir düğün yaparak taçlandırdı.

Kent merkezindeki bir halı sahada yapılan düğüne, gelin ve damadın yakınları katıldı. Yörenin örf ve adetlerine göre yapılan görkemli düğün töreni, gelinin lüks bir otomobille gelmesiyle başladı. Halı sahada yöresel halayları birlikte çeken çifte, Kore'den gelen gelinin ailesi ve yakınları da eşlik etti.

Koreli gelin ile davetliler, örf ve adetler karşısında zaman zaman şaşkınlıklarını gizleyemedi. Hakkarililer de Korelilerle dünür olmanın mutluluğunu yaşadı. Hakkarililer, Koreli dünürleriyle halaylar çekerek çiftin mutluluğunu paylaştı.

Takı töreninin ardından damat Kaya, Ham ile tanıştıklarını ve daha sonra evlenmeye karar verdiklerini ifade ederek, düğün törenlerine katılanlara teşekkür etti. Ham ise törene katılanlara Türkçe ve Kürtçe teşekkür etti.

Davetlilerin damat ve gelini tebrik ettiği düğün, birlikte halayların çekilmesiyle son buldu.