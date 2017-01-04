Güney Marmara'ya dondurucu soğuk geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Güney Marmara'da hafta sonunda kar yağışı ve soğuk etkili olacak.

Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Yalova ve Bilecik'te cuma günü başlayacak kar yağışıyla hava sıcaklıkları, mevsim normallerinin altında seyredecek.

Yarın hava sıcaklığının 11 dereceye yükseleceği Bursa'da cuma günü kar yağışının başlaması bekleniyor. Yağışın etkisiyle düşecek hava sıcaklıklarının cumartesi ve pazar günü en yüksek sıfırın altında 3 derece olacağı tahmin ediliyor.

Gece sıcaklıklarının sıfırın altında 9 dereceye kadar ineceği Bursa'da, hafta sonunda mevsim normallerinin altında sıcaklık görülecek.

Kar kalınlığının 2,25 metre olduğu kış turizminin merkezi Uludağ'da cuma günü başlayacak kar yağışının hafta sonunda da sürmesi bekleniyor.

Hafta sonunda Bilecik'te gündüz hava sıcaklığının sıfırın altında 4, gece ise sıfırın altında 9 dereceye düşeceği tahmin ediliyor.

Balıkesir'de cuma günü başlayacağı öngörülen kar yağışının cumartesi ve pazar günü de etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Hava sıcaklığının cumartesi günü en düşük sıfırın altında 7, en yüksek sıfırın altında 3, pazar günü ise gece sıfırın altında 10, gündüz de sıfırın altında 4 derece olacağı tahmin ediliyor.

Çanakkale ve Yalova'da da hafta sonunda gündüz sıcaklığının sıfırın altında 2, gece sıcaklığının ise sıfırın altında 7 dereceye düşeceği öngörülüyor.