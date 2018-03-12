Günlerce işkence gören, 3'üncü kattan aşağıya atılıp sakat kaldı

Merkez Seyhan ilçesi, Ziyaşapaşa Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan Elif K.,'in, küçük yaşta başladığı uyuşturucu hayallerini yok etti.Bırakmaya çalıştığı uyuşturucudan kurtulamayan Elif K., 14 yıl içinde evden kaçtığı dönemlerde uyuşturucu satıcıları tarafından bir eve kapatıldı. Elif K., defalarca bıçaklandı, saçı kesildi ve 3 gün boyunca dövüldü. Yaralı halde kaçıp hastaneye sığınan genç kız uzun süre tedavi görerek hayatta kaldı. Ailesi tarafından eve getirilen Elif K., gördüğü uyuşturucu tedavisinin ardından tekrar eroine başladı.

SAKAT KALDI

Geçen süre zarfından tekrar krize giren Elif K., evden kaçmaya devam etti. Son olarak yine uyuşturucu almaya giden genç kızın elinden parasını alan uyuşturucu satıcıları Elif K. 'i, 3'üncü kattan aşağıya attı.

Ağır yaralanan genç kız, gördüğü tedaviye rağmen ayağından sakat kaldı. Koltuk değneğine mahkum olduğunu söyleyen kadın, "Uyuşturucuya ulaşmak için defalarca evden kaçtım. Sayısını ben bile hatırlamıyorum, beni bir eve kapattılar 3 gün boyunca türlü işkencelere maruz kaldım. Saçımı kestiler, o kadar dövdüler ki ölmek istedim. En sonunda 3'üncü kattan aşağıya itildim, sakat kaldım. Bu illetten kurtulmak istiyorum” dedi.

"BEN YANDIM SİZ YANMAYIN"

Uyuşturucuya başlamadan önceki fotoğraflarına bakıp gözyaşı döken Elif K., "Eskiden çok güzel bir kızdım, şimdiki halime bakıyorum o günlerden eser kalmamış. Beni görenler şaşırıyor. Gençlere sesleniyorum, bu illete bulaşmayın, ben yandım siz yanmayın" dedi. Yakınları, Seyhan İlçe Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü aracılığıyla Elif K.,'in yakın zamanda, 'Çipli Uyuşturucu Tedavisi'ne başlayacağını söyledi.