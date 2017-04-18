Günlerce konuşulan Beratcan davası sonuçlandı!

İstanbul Kartal'da 10 yaşındaki Beratcan Karakütük'ü öldüren servis şoförü Ersin Kaşıkçı, ağırlaştırılmış hapis cezasına çarptırıldı. Anne Türkan Karakütük ise beraat etti.

Ne olmuştu?

İstanbul Kartal’da kaybolduktan 15 gün sonra cesedi bulunan 10 yaşındaki Beratcan’ın ölümüne ilişkin delillerin servis şoförü Ersin Kaşıkçı’yı göstermesi üzerine ekipler çalışmalara başladı. Gaziosmanpaşa’da yakalanan servis şoförü, cinayeti itiraf etti. Beratcan'ın annesi ile olan ilişkisini fark etmesi üzerine kimseye söylememesi için Beratcan'ı öldürdüğünü söyledi. Beratcan'ın annesi Türkan Karakütük de gözaltına alındı.

Zanlı ifadesinde şunları söyledi: ‘Yolcuları bıraktıktan sonra Tuzla'ya gittim. Beratcan'ı stepnenin üzerine yatırdım. Nefes alamadığı için bilinci kaybolmuştu. Bacakları hareket ediyordu. Yaklaşık 15 dakika suda boğdum, ardından cesedini aynı yere attım’

Türkan Karakütük ise, ‘Benim Ersin'le 6 yıldır ilişkim vardı. Kocam bundan şüpheleniyordu. Ama asla çocuklarımın haberi yoktu. Ben Ersin'le konuştum, onunla ayrılmak istedim. Olay günü saat 10.00'da artık ilişkinin bittiğini söyledim. Bana bunun acısını yaşatacağını söyledi. Sanırım, ayrıldığım için benden intikam almak için bunu yapıyor. Zaten evladımı alarak bana büyük acı yaşattı’ dedi.

Tüm bunlar üzerine iki sanık da adliyeye sevk edilmişti.