Günlük kiralık dairedeki ölümde büyük şüphe! Mesajı ortaya çıktı
İstanbul'da günlük kiralanan bir dairenin beşinci katından düşerek hayatını kaybeden Buket Şişek'in (17) ölümünün intihar mı cinayet mi olduğunu aydınlatmak için çalışmalar sürüyor. Buket Şişek'in erkek arkadaşı Erhan M.'nin genç kızın arkadaşlarına, 'Ya götürün ya da kanşmayın' diye mesaj attığı ortaya çıktı.
İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından yürütülen soruşturmada, Buket Şişek'i hastaneye bırakarak kaçan erkek arkadaşı Erhan G. sahte kimliğini kullanan M.'nin, Şişek'in arkadaşlarına ölüm tehdidi içeren mesajları bulundu.
Akşam gazetesinden Devrim Tosunoğlu'nun haberine göre, Şişek'in ölümünden saatler önce bir kız arkadaşının attığı, "iyi de ben şu an seni anladım Erhan değil mi senin adın, bak senin arkandan bir şey çevirmedi" şeklindeki mesaj üzerine M.'nin, "O Simge için yemin etmişim ibret olsun diye onu da sevgilisini de benim köpeğe.... Bedavadan kızı öldürtmeyin ya alın tamamen götürün ya da yazmayın karışmayın" şeklinde cevap yazdığı tespit edildi.
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