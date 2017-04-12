Güvenlik görevlisini canice öldüren zanlılar Mobese'ye yakalandı

Kadıköy’de meydana gelen olayda iddiaya göre; cadde üzerindeki bir dükkana hırsızlık için girmeye çalışan 4 kişiyi gören bir apartmanın güvenlik görevlisi olan Osman Karabulut, şahıslara müdahale etti. Silahlı ve sopalı oldukları öğrenilen 4 şahıs, Karabulut'u kovaladı. Bu sırada şahıslardan 3'ü cadde üzerinde yere düşen apartman görevlisini darp etmeye başladı.

Şahısların sopayla dövdüğü Osman Karabulut, aldığı darbelerle ağır yaralanarak, beyin kanaması geçirdi. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine gelen ambulansla Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Karabulut, hayatını kaybetti.

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri havaya silahla ateş açtıktan sonra bir markete giren Oğuzhan T.'yi yakaladı. Şüpheli Oğuzhan T.'nin market raflarının altına attığı ruhsatsız silah ile buna ait bir şarjör ve darp olayında kullanılan sopa da aramalarda ele geçirildi. Olayın ardında kaçan Cem D. ve Meriç A.'yı Maltepe'de saklandıkları adreste yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin, "uyuşturucu madde ticareti", "iş yerinden hırsızlık", "oto hırsızlığı", "kasten yaralama" gibi suçlardan kaydı oldukları öğrenildi. Yakalanan 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne sevk edilirken, kaçan dördüncü şüpheli Anıl Y.'yi ise arama çalışmaları sürüyor.

Olay anı Mobese kameralarına yansıdı

Kadıköy'de meydana gelen vahşet, Mobese kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde şüphelilerin apartman görevlisini kovaladıkları görülüyor. Apartman görevlisi şahıslardan kaçarken yere düşüyor. Yere düşen Osman Karabulut'u 3 şahıs ellerinde sopalarla ve tekmelerle döverek darp ediyor. Şahıslardan ikisi bir süre sonra kaçarken, diğer bir şahıs ise bir süre daha vurmaya devam ediyor. Daha sonra şahsın da olay yerinden hızla kaçtığı görülüyor.