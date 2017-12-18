Hababam Sınıfı'nın Hayta İsmail'i 23 yaşındaki sevgilisiyle evlendi
'Hababam Sınıfı'nın 'Hayta İsmail'i Ahmet Arıman'ın, 29 Ekim'de yapılması beklenen ancak ertelenen evliliği dün akşam gerçekleşti. 62 yaşındaki oyuncu, 23 yaşındaki Kader Kaynak ile dünya evine girdi.
İkili, ilişki yaşamaya başladığında Kader Kaynak Tarık Aydın ile evliydi. Tarık Aydın, eşinin Ahmet Arıman tarafından kandırılıp evi terk ettiğini iddia etmişti. Ünlü oyuncu ise "Biz tanıştığımızda eşinden boşanmak üzereydi" açıklamasını yapmıştı.
Dün akşam saatlerinde dünya evine giren çift, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Olaylı ilişkisini nikah masasına taşıyan Arıman, "İçimiz çok rahat. Millet arkamızdan bir şeyler söylüyor ama araştırılsın hiç kimseye bir şey yapmadık. Bu kadar basit" dedi.
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