Habur Gümrük Kapısı'nda 11 milyon TL'lik eroin yakalandı

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Habur Gümrük Kapısı'nda piyasa değeri 11 milyon TL olan 55,5 kilogram eroin ele geçirildi.

Habur Gümrük Kapısı'nda Gümrük Muhafaza ekiplerinin gece devriyesi sırasında Türkiye'ye giriş tarafında valiziyle bekleyen bir şahsa kimlik kontrolü yapılırken narkotik dedektör köpeği İda valize tepki verdi.

Dedektör köpeğin tepkisi üzerine valizi kontrol eden ekipler, koli bandına sarılmış paketler olduğunu fark etti. Şüphelinin Irak'tan beyaz bir otomobille 3 kişi olarak geldiklerini ve diğer iki kişinin sahada bulunduğunu söylemesi üzerine harekete geçen ekipler, saha dışındaki çimlik alana atılmış vaziyette siyah bir çanta içerisinde paketler buldu. Kamera görüntülerinden tespit edilen beyaz otomobilin içindeki 2 şüpheli şahısla X-ray bekleme alanında olduğunun görülmesi üzerine araç kontrollü olarak muhafaza personeli refakatinde X-ray taramasına alındı. Yapılan tarama sonucunda aracın arka koltuğu ile bagaj kısmı arasında araca sonradan eklendiği tespit edilen zula olarak tabir edilen bölmede sarı renkli koli bandına sarılmış bir paket daha ele geçirildi.

İHA'nın haberine göre; ele geçirilen paketlerden alınan numunelerin uyuşturucu test cihazına yüklenmesi ile paketin içindekinin eroin olduğu anlaşıldı. Çantalarda ve arabadaki 109 adet paket içerisinde piyasa değeri 11 milyon TL olan toplam 55,5 kilo eroin olduğu belirlendi. Gözaltına alınan Irak uyruklu H.S.B., A.S.S. ve S.M.A, sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.