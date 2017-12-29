Hac 2018 ön kayıt kura sonuçları ne zaman açıklanacak Diyanet son dakika haç kayıt açıklaması

2018 Hac kayıtları 29 Aralık'ta sona erdi! Peki hac kayıt sonuçları ne zaman açıklanacak? Haç kura ne zaman yapılacak? Türkiye'den Hac ibadetini yapmak için Mekke ve Medine'ye gidecek vatandaşlarımızı yakından ilgilendiren hac kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Diyanet tarafından kabul edilen hac kayıt başvuru sonuç tarihi belli oldu mu? İşte binlerce vatandaşımızın sıkça merak ettiği haç kayıt işlemleri ile ilgili tüm detaylar... 2018 yılı itibariyle Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanacak olan hac kayıtları yani hac kura sonuçları ile ilgili henüz resmi bir tarih verilmedi. Fakat geçtiğimiz senelere bakacak olursak Hac kayıtları kura sonuçlarının Şubat ayında açıklanması ön görülüyor. Diyanet hac kayıt sonuçları açıklar açıklanmaz haberimizin detayından öğrenebilirsiniz. Önceki yıllarda başvuruda bulunanların kayıt yenileme işlemleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından otomatik yapılacak. Hac, hac ayları denilen zaman dilimi içinde yapılan bir ibadettir. Hac ayları Hicrî takvime göre Şevval ve Zilkade ayları ile Zilhicce ayının ilk on günüdür. Hac, bu aylar içinde umresiz de yapılabilir, umre ile birlikte de yapılabilir.

Binlerce vatandaşımızın başvuru yaptığı hac kayıtları ne zaman sonuçlanacak? Diyanet tarafından kabul edilen 2018 Hac kuraları açıklanma tarihi belli oldu mu? İşte Hac ibadetini yapmak isteyenlerin merak ettiği hac kayıt başvuru sonuçları ile ilgili detayları... Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünden edindiği bilgiye göre, 2018 yılı hac organizasyonu kapsamında, ilk defa kayıt yaptıracaklar, 21-29 Aralık tarihlerinde ilgili bankalara 20 lira ön kayıt ücreti yatıracak. Hac kayıt 2018 yaptıracak olanlar Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş., Halkbank, Kuveyt Türk, Türkiye Finans, VakıfBank, Vakıf Katılım, Ziraat Bankası ve Ziraat Katılım'a para yatıracak. İslam’ın en hikmetli, en saltanatlı, en ihtişamlı, Türkçe tabirlerle en görkemli ibadetlerden biriside hacdır. İslam’ın beşinci şartı hacdır. Ya’ni, ömründe bir kerre, Ka’be-i mu’azzamaya gitmek farzdır. İkinci ve daha sonra yapılan haclar, nafile olur. Hac, lügatda, kasd etmek, yapmak, istemek demektir. İslamiyette, belli bir yeri, belli bir zamanda, belli şeyleri yaparak ziyaret etmek demektir.





HAC UMRE 2018 DİYANET'İN YAYINLADIĞI BELGE





HAC KAYIT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



2018 yılı itibariyle Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanacak olan hac kayıtları yani hac kura sonuçları ile ilgili henüz resmi bir tarih verilmedi. Fakat geçtiğimiz senelere bakacak olursak Hac kayıtları kura sonuçlarının Şubat ayında açıklanması ön görülüyor. Diyanet hac kayıt sonuçları açıklar açıklanmaz haberimizin detayından öğrenebilirsiniz.



HAC KAYITLARI NE ZAMAN BİTECEK?



21 Aralık'ta başlayan hac kayıtları 29 Aralık tarihine kadar devam edecek. Hac kayıtlarında önce başvuru ödemesi yapılacak daha sonra Diyanet üzerinden online başvuru ile kura çekimi beklenecek.







2018 Hac ücreti hangi bankaya yatıyor?



Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünden edindiği bilgiye göre, 2018 yılı hac organizasyonu kapsamında, ilk defa kayıt yaptıracaklar, 21-29 Aralık tarihlerinde ilgili bankalara 20 lira ön kayıt ücreti yatıracak. Hac kayıt 2018 yaptıracak olanlar Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş., Halkbank, Kuveyt Türk, Türkiye Finans, VakıfBank, Vakıf Katılım, Ziraat Bankası ve Ziraat Katılım'a para yatıracak.

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HAC KAYITLARI NASIL YAPILIR?



2018 yılında ilk defa hacca gitmek isteyenlerin müracaatları 21-29 Aralık 2017 tarihleri arasında alınacaktır.



“İlk Defa Kayıt” yaptırmak isteyenler ilgili bankalara 20.-TL ön kayıt ücretini yatırdıktan sonra;



a- Müracaatlarını Başkanlığın “http://hac.diyanet.gov.tr” internet adresinden elektronik ortamda,



b- Müftülüklere doğrudan form dilekçe ile müracaat ederek, Kayıtlarını yaptırabileceklerdir.



HAC İLK KAYIT ÜCRETİ NE KADAR?



“İlk Defa Kayıt” yaptırmak isteyenlerin ilgili bankalara 20.-TL ön kayıt ücretini yatırmaları gerekiyor.



HAC KAYIT YENİLEME NASIL YAPILACAK?



Önceki yıllarda kaydı olup 2017'de kuraya katıldığı halde kesin kayıt hakkı elde edemeyen hacı adaylarının kayıt yenileme işlemleri ise aynı tarihler arasında Başkanlık tarafından otomatik yapılacak. Önceki yıllarda ön kayıt ücreti yatırıp kuraya katılan hacı adaylarından kayıt yenileme işlemlerinde herhangi bir ücret alınmayacak. Başkanlık tarafından kaydı yenilenen hacı adayları arasında il ve ilçe, konaklama türü veya kura birlikteliklerinde değişiklik yapmak isteyenler, yine aynı tarihler arasında il veya ilçe müftülüklerine müracaat ederek işlemlerini yapacak. Hacı adayları müracaatlarını yaptıktan sonra kayıt durumlarını "http://hac.diyanet.gov.tr" internet sitesinden sorgulayabilecek.



HAC



İslam’ın en hikmetli, en saltanatlı, en ihtişamlı, Türkçe tabirlerle en görkemli ibadetlerden biriside hacdır.

İslam’ın beşinci şartı hacdır. Ya’ni, ömründe bir kerre, Ka’be-i mu’azzamaya gitmek farzdır. İkinci ve daha sonra yapılan haclar, nafile olur. Hac, lügatda, kasd etmek, yapmak, istemek demektir. İslamiyette, belli bir yeri, belli bir zamanda, belli şeyleri yaparak ziyaret etmek demektir. "Şüphesiz, 'Safa' ile 'Merve' Allah'ın işaretlerindendir. Böylece kim Evi (Ka'be'yi) hacceder veya umre yaparsa, artık bu ikisini tavaf etmesinde kendisi için bir sakınca yoktur. Kim de gönülden bir hayır yaparsa (karşılığını alır). Şüphesiz Allah, şükrün karşılığını verendir, bilendir."

(Bakara,158)



HAC NASIL YAPILIR?



Hac, hac ayları denilen zaman dilimi içinde yapılan bir ibadettir. Hac ayları Hicrî takvime göre Şevval ve Zilkade ayları ile Zilhicce ayının ilk on günüdür. Hac, bu aylar içinde umresiz de yapılabilir, umre ile birlikte de yapılabilir. Haccın umresiz ya da umre ile birlikte yapılmasına haccın eda şekilleri denir. Haccın eda şekli üçtür:



1- İfrad haccı

2- Kıran haccı

3- Temettu haccı



1- İfrad Haccı İfrad haccı,umresiz yapılan hacdır. Aynı yılın hac ayları içinde, hacdan önce umre yapmaksızın hac niyetiyle ihrama girilir ve yalnızca hac yapılırsa ifrad haccı yapılmış olur.



2- Kıran Haccı Kıran haccı,aynı yılın hac ayları içinde umre ve hacca birlikte niyet ederek ikisini aynı ihramla yapmaktır. Kıran haccı yapacak olanlar mikat sınırında veya daha önce umre ve haccın her ikisine birden niyet ederek ihrama girerler. Umre yaptıktan sonra ihramdan çıkmazlar, aynı ihramla haccı da eda eder, sonra ihramdan çıkarlar. Kıran ve temettu haccı yapanların şükür kurbanı kesmeleri vaciptir. İfrad haccı yapanların şükür kurbanı kesmesi gerekmez.



3- Temettu Haccı Temettu haccı,aynı yılın hac ayları içinde önce umre yapıp ihramdan çıktıktan sonra yeniden hac için ihrama girerek yapılan hacdır. Temettu haccı yapacak olanlar, mikat sınırında veya daha önce umreye niyet ederek ihrama girerler. Umre yaptıktan sonra ihramdan çıkarlar. Daha sonra zamanı gelince hac için ihrama girerler. Haclarını eda ettikten sonra ihramdan çıkarlar. HACCIN YAPILIŞI Ülkemizden giden hacılar, değişik iklim şartlarında uzun süre ihramda kalmanın doğurduğu zorlukları dikkate alarak genellikle “temettu haccı” yapmayı tercih ederler. Biz de bu durumu göz önünde bulundurarak haccın yapılışını anlatırken, haccın eda şekillerinden “Temettu haccı” nı esas alacağız.