Hac kayıt başvuru işlemi nasıl olacak Diyanet son dakika hac kayıt yenileme ücretleri ne kadar

Hac kayıt başvuru işlemi nasıl olacak? Kayıt için ne kadar ücret ödenecek? 2018 Hac kaydı ne zaman? Hac kaydı nasıl yapılır? Hac kayıt yenileme ücretsiz mi olacak? sorusuna yanıt olarak Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan beklenen açıkalma geldi. 2018 yılında hac ibadetini eda etmek üzere mukaddes topraklara gidecek vatandaşlarımız için kayıt yapma ve önceki yıllarda kayıt yapmış olanlar için kayıt yenileme işlemleri gerçekleştirilecektir. Hacca 2018 yılında gitmek için ilk defa kayıt yaptıracaklar, işlemlerini 21-29 Aralık'ta gerçekleştirebilecek. Önceki yıllarda başvuranların kayıt yenileme işlemleri Diyanet İşleri Başkanlığınca otomatik olarak yapılacak. Vatandaşlar daha sonra elektronik ortamda http://hac.diyanet.gov.tr internet sitesine veya müftülüklere başvurup "Oda Tercihli Hac Konaklama" ve "Otel Konaklama" türlerinden birini tercih ederek kayıtlarını yapacak. Hacı adayları müracaatlarını yaptıktan sonra mağduriyet yaşamamaları için kayıt durumlarını yine aynı adres üzerinden kontrol edebileceklerdir...



Hacca 2018 yılında gitmek için ilk defa kayıt yaptıracaklar, işlemlerini 21-29 Aralık'ta gerçekleştirebilecek. Önceki yıllarda başvuranların kayıt yenileme işlemleri Diyanet İşleri Başkanlığınca otomatik olarak yapılacak. Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünün yazılı açıklamasına göre, 2018 yılı hac organizasyonu kapsamında ilk defa kayıt yaptıracaklar, 21-29 Aralık tarihlerinde ilgili bankalara 20 lira ön kayıt ücreti yatıracak.



Hac görevini yerine getirmek isteyen vatandaşlar, kaydını T.C. kimlik numarası ile yapabilecek. Yabancı uyruklulardan başvuru alınmayacak.



Vatandaşlar daha sonra elektronik ortamda http://hac.diyanet.gov.tr internet sitesine veya müftülüklere başvurup "Oda Tercihli Hac Konaklama" ve "Otel Konaklama" türlerinden birini tercih ederek kayıtlarını yapacak. Vatandaşlar, kuraya birlikte katılmak istedikleri kişileri de kayıtlarda belirtebilecek.





Kayıt yenileme için ücret alınmayacak



Önceki yıllarda kayıt olup 2017'de kuraya katıldığı halde kesin kayıt hakkı elde edemeyen hacı adaylarının kayıt yenileme işlemleri ise aynı tarihler arasında Diyanet tarafından otomatik yapılacak.



Önceki yıllarda ön kayıt ücreti yatırıp kuraya katılan hacı adaylarından kayıt yenileme işlemlerinde herhangi bir ücret alınmayacak.



Diyanet tarafından kaydı yenilenen hacı adayları arasında il ve ilçe, konaklama türü veya kura birlikteliklerinde değişiklik yapmak isteyenler, yine aynı tarihler arasında il veya ilçe müftülüklerine müracaat ederek işlemlerini gerçekleştirebilecek.



Hacı adayları, müracaatlarını yaptıktan sonra kayıt durumlarını "http://hac.diyanet.gov.tr" internet sitesinden sorgulayabilecek.







HAC ÜCRETLERİ NE KADAR?



Geçtiğimiz yıl konaklama konusunda hacı adayları için "oda tercihli" ve "otel" seçenekleri sunuldu.



Oda tercihli konaklamada, 2 kişilik odada kişi başı ücreti 15 bin 500 TL, 3 kişilik odada kişi başı ücreti 14 bin TL, 4 kişilik odada kişi başı ücreti 12 bin 250 TL olarak belirlendi.



Otel tercihli konaklamalarda ücretler, 22 bin 750-24 bin 500 TL ile 27 bin 500-39 bin 750 TL oldu.



Hac Nedir?



İslam’ın şartlarından biri olup Kabe’yi ve civarındaki ibadet için işaret buyurulan özel yerleri belirtilen vakit içinde usulüne uygun olarak ziyaret edip, yapılması gerekli menasiki yerine getirerek eda edilen farz ibadettir.



Hac Niçin Yapılır?



Her müminin amacı Allah’ın hoşnutluğunu kazanmaktır. Onun rızasını kazanmanın yollarından biri de, peygamberleri aracılığı ile bildirdiği emirleri yerine getirmek, yasaklarından da kaçınmaktır. Allah’ın emirleri insanı iyiye, güzele, doğruya yöneltmek, yasakları ise kötülüklerden uzaklaştırmaktır. Böylece insanı güzel ahlâk sahibi kılarak mutlu olmasını sağlamaktır.



Hac Kimlere Farzdır?



Gücü yeten yani zengin ve sağlıklı olan Müslüman’ın hayatında bir kez haccetmesi farzdır.

Bir kimseye haccın farz olabilmesi için şu şartların bulunması gerekir:

- Hür, ergin ve akıllı olmak,

- Hacca gidip gelmeye yeterli vakti bulunmak,

- Hacca gidip gelinceye kadar ailesinin geçimini sağlamış olmak,

- Gerekli masrafları karşılayacak kadar zengin olmak,

- Sağlıklı olmak,

- Yol güvenliği bulunmak