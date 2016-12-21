Hac'da esrarengiz olay! 27 yıl önce öldü ama...

İzleyenler tarafından anlatılan olaylar ve gönderilen fotoğraflar doğrultusunda yaşadığı kesinlik kazanan Fahriye Kara'yı aramaya çalışmaları devam ediyor. Müge Anlı'da işlenen sırdaşı olayda, izleyenler anlattıkları ile olaya ışık tutmaya çalışıyor.

Müge Anlı'ya bağlanan kişiler, Fahriye Kara'nın gördüğü tüm Türk vatandaşlardan kendisini Türkiye'ye götürmeleri için yardım istediğini söylüyor. Yaşlı bir adam tarafından alı konulduğu söylenen Fahriye Kara'nın nerede yaşadığı bulunmaya uğraşılıyor.

'ÖLDÜ SANILAN FAHRİYE KARA'YI MART AYINDA GÖRDÜM'

Öldüğü düşünülen Fahriye Kara'yı 2016 yılı Mart ayında ve Ramazan ayında gördüğünü anlatan Hanife Onaran isimli izleyici, Kara'nın kızını gözyaşlarına boğdu. Kara'nın yaşadığı yeri dahi gördüğünü anlatan Hanife Onaran, 'Nur Dağı'nın eteğindeki gecekondu semtinde gördüm. O teyze çıkmazsa gelin yüzüme tükürün.' dedi.

HERKESTEN YARDIM İSTEMİŞ

Öldü sanılan Fahriye Kara'nın kendisine anlattığı olayı canlı yayında izleyenlere anlatan Onaran, 'Gözümü açtım. Kendimi hastanede buldum. Sen bizim oralara benziyorsun. Yardım et.' dedi bana. Benim içim yandı. Yardım etmek istedim ama İbrahim Hoca bana izin vermedi. 'Kazadan sonra gözlerimi açtığımda hastanedeyim sandım ama kötü bir evdeydim.Bana eşimin öldüğünü söylediler. Evlendim. Burada 3 tane çocuğum var. Beni burada tutuyorlar. ' dedi.' sözleriyle Fahriye Kara'nın yaşadıklarını özetledi.

'BAĞIRARAK YARDIM İSTEDİ'

Sonraki gün tekrar Fahriye Kara'yı tekrar gördüğünü söyleyen Onaran, 'Bana yardım edin' diye bağırıyordu. Ama kır saçlı bir adam peşindeydi ve onu gölge gibi onu takip ediyordu.' dedi.

FAHRİYE KARA'YI 4 GRUP BİRDEN ARAYACAK

İzleyicinin telefon bağlantısı sonrasında açıklama yapan Müge Anlı, 'Biz şu anda o hanımefendinin hangi şartlarda tutulduğunu bilemiyoruz. Cuma günü Mustafa Bey Fahriye Hanım'ı 12 kişi ile birlikte arayacak. 3'er kişilik 4 grup kurmuşlar. 4 farklı yerde aranarak Fahriye Hanım'ın izini bulmaya çalışacak. ' dedi.

Kaynak: Milliyet