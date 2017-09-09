Hafta sonu hava durumu nasıl? Hava durumu son dakika Meteoroloji uyarıları

Hava durumu bugün nasıl olacak? İstanbul İzmir ve Ankara'da hava sıcaklıkları artacak mı? Yağışlar ne zaman geliyor? soruların yanıt arayanlar için beklenen ilk açıklama Meteoroloji Genel Müdürlüğünden geldi. Eylül ayının ortalarına yaklaşmamıza rağmen yüksek sıcaklıklar devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde mevsim normallerine dönen sıcaklıklar yarından itibaren artacak. Eylül, ekim ve kasım ayının kurak geçmesi bekleniyor. Sonbahar aylarına giriş yapmamıza rağmen hava sıcaklıkları dönem dönem artmaya devam ediyor. Meteoroloji'den bugün yapılan açıklamaya göre ülke genelinde yağış beklenmiyor. Yurt genelinin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının batı kesimlerde 2 ila 4 derecede artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.



Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:Mevsim nomrallerinin üzerinde seyreden sıcaklar yarından itibaren daha da yükselecek. Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinde yağış beklenmiyor. Yurt genelinin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



İSTANBUL'DA BUGÜN HAVA DURUMU NASIL OLACAK?



İstanbul 09 Eylül 2017 Cumartesi günü güneşli, sıcaklık 27 derece, İstanbul 10 Eylül 2017 Pazar günü güneşli, sıcaklık 30 derece, İstanbul 11 Eylül 2017 Pazartesi günü güneşli, sıcaklık 29 derece, İstanbul 12 Eylül 2017 Salı günü güneşli, sıcaklık 32 derece, İstanbul 13 Eylül 2017 Çarşamba günü güneşli, sıcaklık 27 derece.





4 DERECE DAHA ARTACAK



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının batı kesimlerde 2 ila 4 derecede artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.



ANKARA'DA BUGÜN HAVA DURUMU NASIL OLACAK?



Ankara 09 Eylül 2017 Cumartesi günü güneşli, sıcaklık 31 derece, Ankara 10 Eylül 2017 Pazar günü güneşli, sıcaklık 32 derece, Ankara 11 Eylül 2017 Pazartesi günü güneşli, sıcaklık 33 derece, Ankara 12 Eylül 2017 Salı günü güneşli, sıcaklık 34 derece, Ankara 13 Eylül 2017 Çarşamba günü güneşli, sıcaklık 34 derece.







BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?



Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 32

İstanbul: Az bulutlu ve açık 29

Bursa: Az bulutlu ve açık 32

İzmir: Az bulutlu ve açık 33

Adana: Az bulutlu ve açık 35

Antalya: Az bulutlu ve açık 32

Samsun: Az bulutlu ve açık 27

Trabzon: Az bulutlu ve açık 26

Erzurum: Az bulutlu ve açık 30

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 38



5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Meteoroloji’den yapılan son hava durumu açıklamasında, önümüzdeki hafta sonuna kadar yurt genelinde yağış beklenmediği, bütün bölgelerin açık ve az bulutlu geçeceğinin tahmin edildiği belirtildi.



DİKKAT!



Ayrıca ani sıcaklık değişimleri ve özellikle iç kesimlerde gece ve gündüz sıcaklıkları arasındaki yüksek farktan dolayı meydana gelebilecek sağlık problemlerine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün bazı iller için hava tahmini şöyle:



"Hava sıcaklıklarının tüm yurtta hissedilir derecede artacağı ve mevsim normallerinin 5-9 derece üzerinde seyredeceği bekleniyor. Bu hafta sonu ve önümüzdeki hafta boyunca en yüksek hava sıcaklığının Samsun, Trabzon ve Erzurum’da 31, İstanbul’da 33, Konya ve Afyonkarahisar’da 34, Ankara ve İzmir’de 35, Adana ve Antalya’da 36, Aydın ve Bursa’da 37, Diyarbakır ve Şanlıurfa’da 40 dereceye yükselmesi tahmin ediliyor."



EROĞLU: EYLÜL, EKİM VE KASIMDA HAVA SICAKLIĞININ GENEL OLARAK MEVSİM NORMALLERİNİN 0,5 İLA 1 SANTİGRAT ÜZERİNDE



Öte yandan Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, eylül, ekim ve kasımda hava sıcaklığının genel olarak mevsim normallerinin 0,5 ila 1 santigrat üzerinde seyredeceğini bildirdi.



Bakan Eroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu sene yağışların, uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 17 azaldığını söyledi.



Ülkedeki yağışlarda geçen yıla göre yüzde 10 azalma görüldüğünü anlatan Eroğlu, "Yağışlarda, Marmara'da yüzde 4,



Ege'de yüzde 11, Akdeniz'de yüzde 6, İç Anadolu'da 16, Karadeniz'de yüzde 4,7, Doğu Anadolu'da yüzde 22, Güneydoğu Anadolu'da yüzde 16 azalma var." dedi.



Vatandaşların bu sene çok yağmur yağdığını düşündüğünü belirten Eroğlu, "Atmosfer hadiselerinden dolayı bu sene çok fazla anlık yağışlar oldu. Bir yılda yağacak yağmurun neredeyse dörtte birinin 24 saat içinde yağdığını gördük. Hatta bütün ilgili birimlere uyarı gönderdik. Anlık yağışlarda iklim değişikliğinin etkisi var tabii ama yıllık ortalama yağış fazla değil, anlık yağışlar fazla oldu bu sene." diye konuştu.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünde, dünyada sadece 6 ülkede bulunan ileri

teknolojinin kullanıldığını vurgulayan Eroğlu, Türkiye'nin, Balkanlar ve Kafkaslar'daki meteorolojik cihazların da ayar merkezi olduğunu kaydetti.



YAĞIŞLAR BAZI BÖLGELERDE MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINDA



Bu yıl sonbaharda sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olacağını bildiren Eroğlu, şöyle devam etti: "Bu yılın eylül, ekim ve kasım aylarında hava sıcaklığının, genel olarak mevsim normallerinin 0,5 ila 1 santigrat, İç Anadolu'nun doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin 1 ila 2 santigrat üzerinde seyredeceği öngörülmektedir. Aynı aylarda yağışların Karadeniz kıyılarında, Marmara'nın kuzeydoğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğu kesimlerinde mevsim normallerinin biraz altında, diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında gerçekleşeceği tahmin edilmektedir."



Eroğlu, vatandaşların akıllı telefonlarına indirecekleri "Meteoroloji" programı ve "www.mgm.gov.tr" internet adresinden anlık ve uzun süreli meteorolojik olaylara ilişkin bilgiye ulaşabileceğini sözlerine ekledi.