Hafta sonu hava durumu son dakika Meteoroloji açıklamaları İstanbul'da hava nasıl olacak? ayrıntılar bellli oldu. Türkiye'nin kuzey kesimlerinin yarın kuzeybatı kesimlerinden başlayarak, Karadeniz üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın etkisine girmesi bekleniyor. Türkiye'nin kuzey kesimlerinin yarın kuzeybatı kesimlerinden başlayarak, Karadeniz üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın etkisine girmesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ülkenin kuzey kesimleri, Karadeniz üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın etkisine girecek. Yarın Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Kuzey Ege'nin iç kesimlerinde yağmur ve sağanak şeklinde yağışlar bekleniyor. Diğer bölgelerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul ve çevresinin de yarından itibaren Karadeniz üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın etkisine girmesi bekleniyor. Yarın, bölge genelinde sağanak şeklinde yağışlar beklenirken, 15 Ekim Pazar günü de havanın parçalı ve az bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklıkları yarın yağışlı sistemle birlikte 2-5 derece azalarak mevsim normalleri altında seyredecek. Pazartesi gününden itibaren artması beklenen sıcaklıklar sonraki günlerde mevsim normalleri civarında olacak.









Marmara'nın doğusu, İç Ege, Göller Bölgesi, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı ile Edirne çevrelerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzey kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, bu gece saatlerinde Marmara'da yer yer batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu 20

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 21

İzmir: Az bulutlu ve açık 26

Adana: Az bulutlu 31

Bursa: Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu 24

Antalya: Az bulutlu 28

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 21

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 18

Erzurum: Parçalı bulutlu 15

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 26



Meteoroloji verilerine göre yarın İstanbul'da yağış bekleniyor. Pazar günü ise güneşli geçecek.



