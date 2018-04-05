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Hafta sonu İstanbul'da kuvvetli yağış bekleniyor

Şu günlerde bahar havası yaşanan İstanbul'a Meteoroloji'den kötü haber geldi. Hafta sonu İstanbul'da kuvvetli yağış bekleniyor. Bugün 21 dereceye yükselen en yüksek sıcaklık pazar günü 12 derece olacak.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonu için İstanbul'da yaşayanları uyardı. Cumartesi ve pazar günü kuvvetli yağışların olacağı tahmin ediliyor. Meteroloji'nin verilerine göre bugün sabah saatlerinde ‘sis’ etkisini gösterirken, öğle saatlerinde gökyüzü açılıyor. Yağış beklenmiyor. Sabah saatlerinde 13-17, öğle saatlerinde 17-22, akşam gece saatlerinde 13-15 derece sıcaklık gözlemlendi. Nem oranı yüzde 61-89 arasında. Rüzgar, Perşembe günü saatte 7 km hızında esmesi tahmin ediliyor.
 
Cuma günü gökyüzü kapalı, yağış beklenmiyor. Gündüz sıcaklık 18, gece sıcaklık 10 derece. Nem oranı yüzde 74-94 arasında. Cuma günü rüzgar hızını artırıyor: Saatte 21 km hızda esmesi bekleniliyor.
 
Cumartesi günü gökgürültülü sağanak yağmur bekleniliyor. Sıcaklık gündüz 14, gece 8 derece. Nem oranı yüzde 76-92 arasında. Rüzgar 5 günlük veride en yüksek hızına çıkıyor: Saatte 26 km hızda esmesi tahmin ediliyor.
 
Hafta sonu sağanak yağmur etkisini göstermeye devam ediyor: Gündüz sıcaklık 12, gece sıcaklık 7 derece. Nem oranı yüzde 83-93 arasında olurken, rüzgar saatte 17 km hızda esmesi bekleniliyor.
 
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DİĞER İLLERDE DURUM
Yapılan son değerlendirmelere göre bugün yurtta yağış beklenmiyor. Bütün bölgelerin az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde Doğu Anadolu'nun doğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunun, akşam saatlerinden itibaren Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'nin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülke genelinde 2 ila 4 derece artacak. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, yurdun güneybatı kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
 
Ankara: Az bulutlu ve açık 21
 
İzmir: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu 26
 
Adana: Az bulutlu ve açık 27
 
Antalya: Az bulutlu ve açık 26
 
Samsun: Az bulutlu ve açık 15
 
Trabzon: Az bulutlu ve açık 16
 
Erzurum: Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde yer yer parçalı bulutlu 12
 
Diyarbakır: Az bulutlu 23.
(Hürriyet)

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