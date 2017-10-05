Hakkari şehitlerimizi uğurluyoruz

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan sözleşmeli er Olcay Çelik (22), memleketi Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Çelik'in naaşı, Çankırı Devlet Hastanesi morgundan alınarak Ahmet Yesevi Camisi'ne getirildi.

Burada düzenlenen törende şehidin babası Muammer ve annesi Hacer ile kardeşi Serhat Çelik tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından şehidin cenazesi, askerlerin omzunda cenaze aracına taşındı. Yapraklı ilçesine bağlı Yüklü köyüne götürülen Olcay Çelik'in naaşı, buradaki şehitlikte toprağa verildi.

Şehit Kılınç'ın cenazesi Afyonkarahisar'da toprağa verildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere beldesinde PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının askeri aracın geçişi esnasında infilak etmesi sonucu şehit düşen sözleşmeli piyade er Abdil Kılınç'ın cenazesi, memleketi Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde defnedildi.

Afyonkarahisar Hava Meydan Komutanlığına havayolu ile getirilen şehit Kılınç'ın cenazesi, karayolu ile Bolvadin ilçesindeki Çarşı Camisi'ne getirildi.

Şehidin kardeşleri Osman ile İstanbul'da askerlik görevini yaparken bir süre önce izinli olarak memleketine gelen Ali Kılınç, asker kıyafetleriyle törene katıldı.

Afyonkarahisar Müftüsü Şükrü Kabukçu'nun kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, ilçeye bağlı Karayokuş köyündeki babaevine götürülerek helallik alındı.

Burada fenalık geçiren şehidin dedesi Abdil Kılınç'a, sağlık ekipleri müdahale etti. Oksijen maskesi takılan şehidin dedesi, tabuta sarılarak ağladı.

Şehidin babası, annesi ve kardeşleri de tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Sarıldığı tabutu bırakmak istemeyen şehidin kız kardeşi Rasime Çelik, "Ne olur onu götürmeyin" diyerek ağladı.

Şehit Kılınç'ın cenazesi, daha sonra köy mezarlığında, gözyaşları arasında toprağa verildi.