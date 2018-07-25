Hakmar aktüel ürünler 26 Temmuz indirimleri 26 Temmuz Hakmar aktüel ürünler kataloğu yayında

Hakmar aktüel ürünler 26 Temmuz indirimleri açıklandı. 26 Temmuz Hakmar aktüel ürünler kataloğunda neler var? Vatandaşlar Hakmar aktüel market indirimlerini yakından takip ediyor. 26 Temmuz 2018 Hakmar aktüel indirimlere doymuyor. Türkiye genelinde olmasa da bölgesel olarak ünlü olan bir Marketler Zinciri Hakmar yeni aktüel ürünler kataloğu ile tüketicilere kaliteli hizmet vermeye devam ediyor. Hakmar aktüel ürünler kataloğu ile Bu hafta gelecek olan indirimli ürünler birçok vatandaş tarafından merak ediliyordu. Güncel indirim kataloglarını sizler için detaylı bir şekilde takip ederek, sizlere en hızlı şekilde ulaştırmaya çalışan sitemizin yorum bölümünden sizde marketlere gelmesini istediğiniz indirimli ürünler hakkında yorum ve görüşlerinizi belirtebilirsiniz. Hakmar Market 26 Temmuz 2018 aktüel ürünler kataloğu ile bu hafta indirime girecek olan ürünleri merak edenler haberimizin devamında yer alıyor…

HAKMAR AKTÜEL 26 TEMMUZ İNDİRİM FIRSATLARI

Hakmar aktüel 26 Temmuz 2018 indirim kataloğu içerisindeki fırsat ürünlerini ilk sayfadan incelemeye başlıyoruz. Bu hafta Hakmar markette indirime girecek olan aktüel ürünler şu şekilde;

Mehtap granit 22 santim cips tenceresi 39,95 TL

Mehtap granit tava 22,95 TL

Mehtap İspanyol kek kalıbı 18,90 TL

Mehtap turta kek kalıbı 18,90 TL

Paşabahçe Borcam tepsi 19,90 TL

Metal mini fan 14,95 TL

Ahşap şarj yuvası 4,95 TL

Dondurma kasesi 1,95 TL

WC yedekte kağıtlık 19,95 TL

Oyuncak bebek puseti 10,95 TL

Oyuncak market arabası 10,95 TL

Oyuncak İnşaat seti ikili 6,95 TL

Oyuncak bebek duş seti 9,95 TL

26 TEMMUZ HAKMAR AKTÜEL FIRSAT BROŞÜRÜ

26 Temmuz Hakmar aktüel fırsat kataloğu içerisinde elbette ürünler sadece bir sayfadan ibaret değil. Aktüel ürünler kataloğunun ikinci sayfasında baktığımızda da yine birbirinden kaliteli ürünler uygun fiyatlarla karşımıza çıkıyor. Hakmar kataloğu ikinci sayfasında indirimde olan ürünler şu şekilde;

Kadife seccade 24,95 TL

Halı yolluk 49,95 TL

Mutfak havlusu 3,75 TL

Banyo havlusu 13,95 TL

Çocuk terlik kız erkek 8,95 TL

Yüz havlusu 6,95 TL

Boyama Kitabı çeşitleri 1,95 TL

Yulaf ezmesi 6,95 TL

Koz helva 1 TL

Hakmar 26 Temmuz 2018 aktüel ürünler kataloğu ile fırsatların ardı arkası kesilmiyor. Bu hafta Hakmar aktüel kataloğu ile gelecek ürünlerin stoklarla sınırlı olduğunu unutmamamızda ve elinizi çabuk tutarak marketleri uğramanızda yarar var.

Hakkımızda

Geçmişten gelen tüccarlık deneyimi ve marka gücüyle HAKMAR, Discount Mağazacılık sektöründe HAKMAR Mağazacılık olarak Pendik Esenyalı’da ilk şubesini 2007 yılında hizmete açmıştır.

Güçlü ve güvenli ticari gelişimini kurumsallaşma çerçevesinde HAKMAR Gıda ve HAKMAR Mağazacılık yapmış oldukları farklı operasyonlardan dolayı yönetimlerini ayırarak, Pendik Güllübağlar Mahallesi’nde depo ve merkez ofislerini kurmuştur.

Kısa sürede birçok alanda üretime geçmesi, kendi kurumsal yapısı ve şirket kültürünü oluşturması, ticari ilişkisi olan firmalarla iş ortaklığında bulunması, faaliyet alanı dışında ticaretten kaçınması, ürün satışlarında hammadde fiyatlarının artışında da azalışında da müşteriye güven aşılamasıyla, yaptıkları işin bilincinde ve sağlam temeller üzerine kurdukları bu organizasyon; kısa sürede istikrarlı bir şekilde sektörde söz sahibi ve sektöre yön veren bölgesel firmalar arasında aranılan marka olmasını sağlamış ve halkımızın güvenini kazanmıştır.

HAKMAR Mağazacılık, Discount Mağazacılık sektörünü analiz ederek en avantajlı yönlerini benimsemiş, geçmişten gelen deneyimiyle kendine özgü farklılıklar katarak, her biriminde uyumluluk ve güven esaslı bir organizasyonu hayata geçirmiştir.