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Halı sahada kalp krizi geçiren öğretmen öldü

Karaman'da arkadaşlarıyla halı sahada maç yaparken kalp krizi geçiren öğretmen hayatını kaybetti.

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Alınan bilgiye göre, Hacıcelal Mahallesi 1324. Sokak'ta faaliyet gösteren halı sahada arkadaşlarıyla maç yapan sınıf öğretmeni Beytullah Keskin (33) aniden fenalaşarak yere düştü. 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi halı sahada yapılan Keskin'in kalp krizi geçirdiği belirlendi. İki çocuk babası Keskin, kaldırıldığı Karaman Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Keskin'in cenazesi ailesi tarafından hastane morgundan alınarak Şehir Mezarlığı'nda öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

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