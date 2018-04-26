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Haliç Metro köprüsünde intihara kalkışan adam son anda kurtarıldı

Haliç Metro köprüsü korkuluklarına çıkarak intihar girişiminde bulunan bir kişi son anda kurtarıldı. Adı henüz öğrenilemeyen 45 yaşlarındaki adam kurtarma sırasında önce polisi tekmeledi, ambulansa götürülürken de özel güvenlik görevlisini ısırdı.

  • DHA
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Haliç Metro köprüsü korkuluklarına çıkıp intihar girişiminde bulunan birini görenler  durumu polise bildirdi. Olay yerine deniz polisi ve sağlık ekipleri de sevk edildi. "Vali buraya gelecek" diye bağıran  zaman zaman korkuluklardan bu kişiyi polis ve güvenlik görevlileri bir süre ikna etmeye çalıştı. Korkuluklara oturduğu sırada bir güvenlik görevlisi tarafından yakalanarak kelepçelenen, ambulansa taşınırken bir güvenlik görevlisinin elini de ısıran adam,  polis eşliğinde hastaneye götürüldü.

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