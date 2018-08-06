Halk müziğinin en iyilerine ödül

Festivalde Zara’ya ‘En İyi Halk Müziği Yorumcusu’ ödülü, usta sanatçı Bedia Akartürk’e de ‘Yaşam Boyu Onur Ödülü’ verildi. Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın ise sazını eline alıp Neşet Ertaş türküleri söyledi. 20 yıldır profesyonel olarak sahnede olan Zara “Ben kazandığım bütün başarılarımda, girdiğim müzik sınavlarında ve yarışmalarda Neşet Ertaş türküsü okudum. Benim için onun ve Kırşehir’in yeri farklıdır. Bana övgü dolu sözler söylerdi. Bu övgülerin karşılığını da bir gün alacaksın derdi. Bugün onun memleketinde ve onun adı olan çok önemli bir ödülü alıyorum” dedi. Sanatçı sevilen şarkıları ve güçlü yorumuyla büyük beğeni topladı.