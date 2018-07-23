Halk otobüsünün tehlikeli manevrası kavga çıkardı

İddiaya göre, Uludağ Üniversitesi - Muradiye Devlet Hastanesi seferini yapan Seher Şanlı (53) idaresindeki özel halk otobüsü, Küçük Sanayi Kavşağı mevkisinde bir sürücü kursu aracında direksiyon eğitimi alan Hacer Özkaya yönetimindeki otomobilin bulunduğu sol şeride aniden geçiş yaptı.

Otobüsün kendi aracına çarpmaması için fren yaparak yavaşlayan Özkaya, olası bir kazayı önledi. Daha sonra Küçük Sanayi Sitesi otobüs durağında şoförü uyarmak için yanına giden eğitmen Gönül Mercan ile Seher Şanlı arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar arasında arbede yaşandı.

Arbedenin ardından her iki taraf da bir birinden şikayetçi olurken, Mercan'ın hastaneden darp raporu, Şanlı'nın ise 7 gün boyunca çalışamaz raporu aldığı öğrenildi.

"BENİ YUMRUKLARI OTOBÜSTEN AŞAĞIYA İTTİ"

Eğitmen Gönül Mercan, otobüsün trafiği tehlikeye atarak aniden üzerlerine doğru manevra yaptığını belirtti.

Daha sonra otobüs durağında hatasını söylemek için yanına gittiğinde Şanlı'nın kendisini darbettiğini iddia eden Mercan, şunları kaydetti:

''Onu takip ettim, ilk önce durması için korna çaldım. Daha sonra otobüse binerek kendisini uyardım, hata yaptığından dolayı bir özür bekledim. 'Özel halk otobüsü şoförüsün bunu yapmaya utanmadın mı?' dedim. O da bana küfür ve hakaret etti. Beni yumrukladı, otobüsten aşağı attı. Beni tekrar otobüsten yumruklayarak aşağı atmaya çalışırken düşmemek için onu tutarak onu aşağı çektim. O hakaret edince ben de sinirden kendimi tutamadım. Çevreden gelen vatandaşlar bizi ayırdı. Daha sonra darp raporu alarak kendisinden şikayetçi oldum.''

"KÖTÜ BİR NİYETİM YOKTU"

Otobüs şoförü Seher Şanlı ise seyir halindeyken sürücü kursu aracının fren yapmasından dolayı önce sağ sonra sol şeride geçtiğini savundu.

Küçük Sanayi Sitesi otobüs durağında yolcuları indirirken Eğitmen Gönül Mercan'ın otobüse binerek kendisine ağır hakaretler ettiğini öne süren Şanlı, ''Bana hakaret ettikten sonra ben de 'Arabada yolcuları rahatsız etme. Git kime şikayet etmek istiyorsan et.' dedim. Fakat tekrar hakaret edince kolundan tuttum otobüsün içinden dışarı çıkardım. Hiç olmaması gereken bir olay ama hanımefendi aşırı sinirliydi. Kötü bir niyetim yoktu.'' ifadelerini kullandı.