Halk ozanlarından dolar protestosu
Galatasaray Meydanı’nda toplanan şair ve halk ozanları Amerika’nın Türkiye’ye yönelik başlattığı ekonomik yaptırımları sazlar eşliğinde söyledikleri deyişlerle protesto etti.
Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen 6 şair ve 20 halk ozanı Türkiye’ye yönelik başlatılan ekonomik saldırıları protesto etmek için Galatasaray Meydanı’nda toplandı. Ozanlar çaldıkları sazlar eşliğinde söyledikleri deyişlerle ABD Başkanı Donald Trump’ı da protesto etti. Çevredeki vatandaşlar da söylenen deyişleri ilgiyle dinledi. Bazıları ise cep telefonuyla kaydetti.
MİLLİ BİRLİK ZAMANI
Ozanlar adına açıklama yapan şair ve halk ozanı Hilmi Şahballı, Trump için yazdığı deyişi okudu. Deyişinde Şahbanlı şunları söyledi. “Trump, Doğru taylar geme gelmez, var olup dirheme gelmez, Ehli dil olan gönül atını sevgi pınarından sular. Boşuna uğraşmayın, yokuşa akmaz sular. İyiye kötü, kötüye iyi denemez. Bin bir kötü toplansa bir iyiliği yenemez. Öyleyse diyorum ki sıla varken gurbet niye, vuslat varken hasret niye, birlik dirlik, erlik varken körlük niye... İnan ki Trump nankör nimeti cahil kıymeti bilemez. Mazlumları ağlatan kendisi de gülemez. Anadolu Türk milleti hazır ol. Milli birlik zamanı. Senaryoda böyle rol, milli birlik zamanı. Şahlansın Anadolu, birleşsin sağı solu ortak akılın yolu milli birlik zamanı.” Deyişlerin ardından 6 ozan sazlarını havaya kaldırarak birlik ve beraberlik mesajı verdi.
ABD’ye bir boykot da Türk Sineması’ndan
Yapımcı İsmail Hakkı Koç, ‘Çift’lik Bank Tosun Firarda’ isimli filmin Miami’deki final çekimlerini son dönemde Amerika’nın ülkemize karşı almış olduğu tavıra tepki olarak başka bir ülkeye kaydırma kararı aldığını açıkladı. Burak Alkaş, Fercan Bay, Duygu Özlen, Alisha Rene, Murat Övüç, Tayfun Sav, Vahdet Çakar, Kadir Gültekin, Yaşar Şengül, Gökhan Çelik gibi birçok ünlü oyuncunun rol aldığı filmin final çekimlerinin hangi ülkede yapılacağı yakında belli olacak. Koç filmin final çekimleri için “Öz değerlerimize bağlı kalarak protesto hakkımızı kullanıyoruz. Devletimizin yanında yer alarak bize dost bir ülkede çekimlerimizi tamamlayacağız” dedi. Film 9 Kasım’da vizyonda olacak.
Mücadele edeceğiz
Klarnet virtüözü Serkan Çağrı, klarnetin kendisi için önemini ve Türkiye’de yaşanan tüm olumsuz gelişmelere karşı sanatın pozitif gücünü anlattı. Serkan Çağrı, son dönemde dövizde yaşanan dalgalanmalara ilişkin “İnsanların her şeyden bir anda vazgeçmesi, ‘oldu, bitti, yandık, perişan olduk’ demesi, kolay seçimdir. Zor olan ise her şeye rağmen mücadele verip, herkesin yaptığı işte elindeki hünerlerini ortaya koyması. Ben bugün kendi hünerlerimle, kendi bildiğim işle kendimi ortaya koymaya çalışıyorum ülkemde.” diye konuştu.
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