Halk plajında ağaç devrildi: 3 yaralı

Rauf Orbay Caddesi üzerinde bulunan ve kadınların kullandığı halk plajında İller Bankasının arazisinde bulunan ve çürüdüğü tespit edilen bir ağacın devrilmesi sonucu, plajda bulunan 3 kişi yaralandı. Olayın ardından plaja ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar Ayten Hacıneciboğlu, Zeynep Sude Hacıneciboğlu ve Esra Hacıneciboğlu ambulansla Tuzla Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, devrilen ağaç itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kaldırıldı.