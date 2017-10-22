Hamdu Sena Bilgin kimdir? Rizeli Heidi Ankara’ya geliyor

Hamdu Sena Bilgin kimdir, Cumhurbaşkanı Hamdu Sena Bilgin’i neden çağırdı soruları merakla araştırılan konular arasında yer alıyor. Yeni doğum yapan keçiyi sırtına aldığı fotoğrafı ile sosyal medyada çok konuşulan Hamdu Sena Bilgin’i Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Ankara’ya davet etti. 11 yaşındaki Hamdu Sena Bilgin, Rize’nin İkizdere İlçesi’nde doğum yapan keçisini sırt çantasına koyup karda ahıra taşımıştı. Yeni doğan yavruyu ise Tomi isimli çoban köpeğinin sırtındaki çantaya koyan Bilgin, bu esnada çekilen fotoğraflarının sosyal medyada paylaşılması ile Türkiye’de gündem olmuştu. Bilgin’in bu hareketi sevilen çizgi film karakterlerinden Heidi’ye benzetilmiş ve kendisine ‘Rizeli Heidi’ ismi verilmişti. Detaylar haberimizde sizlerle.

Doğum yapan keçisini okul çantasında sırtında taşıdığı fotoğrafları sosyal medyada yayınlanınca biranda fenomen olan ve çizgi film karakteri Heidi’ye benzetilen Rizeli Hamdu Sena Bilgin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramında Ankara’ya davet edildi. Kardeşi ile keçi otlattıktan sonra dönüş yolunda kar yağışına yakalanan ve keçilerinden birinin doğum yapmasıyla yavruyu okul çantasına koyarak taşıdığı esnada ağabeyi tarafından çekilen fotoğrafın sosyal medyaya yüklenmesiyle fenomen olan Hamdu Sena, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramında Ankara’ya davet edildi. Annesi hayvanlara baktığı için babası ile birlikte Ankara’ya gidecek olan Hamdu Sena, Cumhurbaşkanı ile görüşmeye keçisi ile beraber gitmek istediğini belirterek, görüşmede yollarının yapılmasını isteyeceğini belirtti. Yaylalarında yol olmadığını için herşeyi sırtlarında taşıdıklarını dile getiren Hamdu Sena, “Yetkililere söyledim ama yolumu kimse yapmadı. Tek sıkıntım yol keçilerimin bir kısmını sattım. Bu yol için para biriktiriyorum yolu kendim açacağım” ifadelerini kullandı.

Sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı ile görüşeceğini belirten Hamdu Sena, hayalinin veteriner olduktan sonra Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı olduğunu dile getirdi.

NELER OLMUŞTU?

İkizdere İlçesine 10 kilometre uzaklıktaki Yağcılar Köyünde, hayvancılıkla geçimini sağlayan Atilla Bilginin ortaokul 1inci sınıf öğrencisi kızı Hamdu Sena Bilgin’in yaşadıkları, keçileri barınaktan çıkarmasıyla başladı. Evden uzaklaşırken, keçilerden biri doğum yapmaya başlayınca koşarak, eve dönen Hamdu Sena, okul çantasını aldıktan sonra doğum yapan keçinin yanına geldi. Keçiyi sırtına alan, yavrusunu da’Tomi’ isimli çoban köpeğinin sırtına bağladığı okul çantasına koyan Hamdu Sena, karla kaplı dik yoldan evine doğru yürüdü.Bu sırada, 15 yaşındaki Ali Rahman da kız kardeşinin fotoğrafını çekti. Fotoğraf, sosyal medyada çok sayıda kullanıcı tarafından tekrar paylaşılarak, beğenildi.