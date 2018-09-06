Son Dakika Haberleri 6

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

4 şüphelinin içinde bulunduğu çalıntı lüks araç terk edilmiş şekilde bulundu

İstanbul Büyükçekmece'de trafik polisleri tarafından kovalanan içinde 4 şüpheli bulunan çalıntı lüks araç, diğer araçlara çarparak kaçtı. Polisin lastiklerine ateş ettiği araç ara sokakta terk edilmiş şekilde bulundu.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Olay, Büyükçekmece Beykent kavşağında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Zeytinburnu'ndan çalındığı öğrenilen beyaz renkli lüks aracı trafik polisleri fark etti. Ekipler, içinde 4 şahsın olduğu araca 'dur' ihtarında bulundu. Polisi gören şüpheliler araçla geri manevra yaparak kaçtı. Şahıslar, polisten kaçtıkları sırada vatandaşlara ait 2 araca da çarptı. Polisin lastiklerine ateş ettiği araç, kovalamacanın yaşandığı kavşaktan yaklaşık 1 kilometre ilerde bir ara sokakta bulundu.  Aracın içinde bulunan 4 şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Bayraktar´dan 'Milli Teknoloji Hamlesi' paylaşımı

Bayraktar´dan 'Milli Teknoloji Hamlesi' paylaşımı

Türk Kaplanı seri üretime hazır

Türk Kaplanı seri üretime hazır

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

İdlib nerede son dakika şu anda kimin elinde? İdlib'in son haritasına bakın!

İdlib nerede son dakika şu anda kimin elinde? İdlib'in son haritasına bakın!

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA