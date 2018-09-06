4 şüphelinin içinde bulunduğu çalıntı lüks araç terk edilmiş şekilde bulundu
İstanbul Büyükçekmece'de trafik polisleri tarafından kovalanan içinde 4 şüpheli bulunan çalıntı lüks araç, diğer araçlara çarparak kaçtı. Polisin lastiklerine ateş ettiği araç ara sokakta terk edilmiş şekilde bulundu.
- İHA
Olay, Büyükçekmece Beykent kavşağında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Zeytinburnu'ndan çalındığı öğrenilen beyaz renkli lüks aracı trafik polisleri fark etti. Ekipler, içinde 4 şahsın olduğu araca 'dur' ihtarında bulundu. Polisi gören şüpheliler araçla geri manevra yaparak kaçtı. Şahıslar, polisten kaçtıkları sırada vatandaşlara ait 2 araca da çarptı. Polisin lastiklerine ateş ettiği araç, kovalamacanın yaşandığı kavşaktan yaklaşık 1 kilometre ilerde bir ara sokakta bulundu. Aracın içinde bulunan 4 şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.
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