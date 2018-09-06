4 şüphelinin içinde bulunduğu çalıntı lüks araç terk edilmiş şekilde bulundu

Olay, Büyükçekmece Beykent kavşağında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Zeytinburnu'ndan çalındığı öğrenilen beyaz renkli lüks aracı trafik polisleri fark etti. Ekipler, içinde 4 şahsın olduğu araca 'dur' ihtarında bulundu. Polisi gören şüpheliler araçla geri manevra yaparak kaçtı. Şahıslar, polisten kaçtıkları sırada vatandaşlara ait 2 araca da çarptı. Polisin lastiklerine ateş ettiği araç, kovalamacanın yaşandığı kavşaktan yaklaşık 1 kilometre ilerde bir ara sokakta bulundu. Aracın içinde bulunan 4 şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.