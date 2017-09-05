Hasan Ali Tütüncü kimdir hastalığı neydi?

Hasan Ali Tütüncü kimdir hastalığın neydi sorusu vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. AK Parti Giresun İl Başkanı Hasan Ali Tütüncü 15 aydır İstanbul'da Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi görüyordu. Tütüncü’ye pankreas kanseri teşhisi konmuştu. 2014 yerel seçimlerinde AK Parti´den belediye meclis üyesi seçilen Hasan Ali Tütüncü, 2015´in Şubat ayından itibaren de AK Parti Giresun İl Başkanlığını yapıyordu. 1 Ocak 1971 Giresun merkez doğumlu olan Tütüncü, 2001 yılından beri AK Parti’ye üyeydi. AK Parti’nin 2015 yılındaki 5. Olağan Genel Kurulunda tek liste ile il başkanı seçilmişti. Sabah saatlerinde tedavi gördüğü hastanede vefat etti. AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, evli ve 2 çocuk babası olan Tütüncü için sosyal medya hesabından, "Uzun süredir tedavi gören Giresun İl Başkanımız Hasan Ali Tütüncü kardeşimiz Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Mekanı cennet olsun" diye mesaj yazdı.

HASAN ALİ TÜTÜNCÜ KİMDİR?

1 Ocak 1971 Giresun merkez doğumlu olan Tütüncü, Giresun Üniversitesi Makine bölümü mezunu. Tütüncü, 2001 yılında üye olduğu AK Parti’de 2006-2012 yıllarında çeşitli dönemlerde İl Başkan Yardımcılığı, Tanıtım Medya Başkanlığı ve Siyasi Hukuki İşler Başkanlığı görevlerinde bulundu. 2012-2014 yıllarında Merkez İlçe Siyasi Hukuki İşler Başkanlığı yaptı. 2007-2009 yıllarında Belediye Meclis üyeliği ve 30 Mart Mahalli İdareler seçimlerinde yeniden Belediye Meclis üyesi olarak seçildi. 14 Şubat 2015 tarihinde yapılan AK Parti 5. Olağan Kongresinde ise tek liste ile Giresun İl Başkanı seçildi. Giresun Spor Kulübü 2. Başkanlığı ve Giresun Ticaret ve Sanayi Odası Disiplin Kurulu Başkanlığı yapan Tütüncü, kurumsal firmanın işletmecisi olarak ticaretle uğraşıyordu. Tütüncü, evli ve 2 çocuk babasıydı.

2014 yerel seçimlerinde AK Parti´den belediye meclis üyesi seçilen Hasan Ali Tütüncü, 2015´in Şubat ayından itibaren de AK Parti Giresun İl Başkanlığını yapıyordu. Giresunspor Kulübü 2'inci Başkanlığı görevini de yürüten Tütüncü, yaklaşık 15 aydır pankreas kanseri nedeniyle tedavi gördüğü İstanbul'da Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.

AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, evli ve 2 çocuk babası olan Tütüncü için sosyal medya hesabından, "Uzun süredir tedavi gören Giresun İl Başkanımız Hasan Ali Tütüncü kardeşimiz Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Mekanı cennet olsun" diye mesaj yazdı.

NURETTİN CANİKLİ’DEN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dava arkadaşım, can dostum, kardeşim, Giresun İl Başkanımız Hasan Ali Tütüncü Hakk'ın rahmetine kavuştu. Rabb'im mekanını cennet eylesin." ifadesini kullandı.