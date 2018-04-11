Hasan Gönen kimdir neden istifa etti Hasan Gönen nereli kaç yaşında

Osmangazi Üniversitesi Rektörü Hasan Gönen istifa etti. Hasan Gönen kimdir kaç yaşında Prof. Dr. Hasan Gönen nereli neden istifa etti gibi soruların yanıtları araştırılırken ayrıntıları bu haberimizde derledik. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Gönen, istifa etti. Gönen; "Soruşturmanın selameti ve devlet kurumlarının yıpratılmaması adına görevimdem istifa ediyorum" dedi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde 4 akademisyeni öldüren Volkan Bayar hakkındaki soruşturma taleplerini işleme koymadığı iddia edilen rektörün, FETÖ’nün üniversite yapılanmalarında etkin rol alan Şerif Ali Tekalan’la imzaladıkları protokoller ortaya çıktı. Osmangazi Üniversitesi'nde yaşanan olayda araştırma görevlisi Volkan Bayar, Fakülte Sekreteri Fatih Özmutlu, Dekan Yardımcısı Mikail Yalçın, araştırma görevlileri Serdar Çağlar ve Yasir Armağan’ı silahla vurarak öldürmüştü. İşte Hasan Gönen hakkında merak edilenler...



Osmangazi Üniversitesi’nde geçen hafta yaşanan olayda; Mikail Yalçın, Fatih Özmutlu, Serdar Çağlak ve Yasir Armağan, araştırma görevlisi Volkan Bayar’ın silahlı saldırı sonucu hayatlarını kaybetmişlerdi. Olayın hemen ardından eğitim fakültesinde öğretim görevlisi olan Doç. Dr. Ayşe Aypay, “İfade vermeye gitmemiş olsaydım Volkan Bayar’nın 5. cenazesi ben olacaktım. 1.5 yıldır defalarca şikayet dilekçesi verdik. YÖK ve rektörlük neden işlem yapmadı? Bütün dilekçelerimize rağmen Volkan Bayer’e dokundurtmadılar” sözleriyle hem YÖK’e hem de rektöre tepki göstermişti.







Katliamdan kurtulan Doç. Dr. Ayşe Aypay, 'Bırakın beni, konuşacağım' diyerek feryat etmişti. Aypay kameralar önüne geçerek "Rektörlük, Volkan Bayar hakkında dilekçelerimizin sisteme girmemesi için memurlara talimat verdi. Kavga dövüş işleme soktuk dilekçeleri. Hiçbirine yanıt alamadık. Şimdi kim verecek 4 tane canın hesabını?. Benim eşim, Volkan'ın iftiraları yüzünden işinden atıldı. 5.5 ay hapiste yattı. Bir sürü arkadaşım mağdur oldu. Bütün bunlara rağmen rektörlük korudu. Volkan Bayer denilen gerçek anlamda vatan haini, asıl FETÖ’cü olduğu, tescilli FETÖ’cü olduğu her ifadesinde ortada olan biri. Kimse görmek istemedi" diye konuşmuştu.



FETÖ’NÜN DERNEĞİNDEN ÖDÜL



Aydınlık'tan Murathan Demirkıran'ın haberine göre, akademisyenlerin öldürülmesinde ihmali olduğu söylenilerek tepki gören ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Gönen’in FETÖ’nün kapatılan “Türkiye Gönüllü Eğitimciler Derneği” tarafından 2013 yılında “yılın rektörü” seçildiği ortaya çıktı. Törende konuşan Rektör Gönen kendisine verilen ödülü çok motive edici olduğunu dile getirmişti.



ŞERİF ALİ TEKALAN’LA ORTAK PROTOKOL









Örgüt adına rektör atama işlerine baktığı öğrenilen ve firari durumda olan, FETÖ’nün kapatılan kurumlarından Fatih Üniversitesi eski Rektörü Şerif Ali Tekalan’la Rektör Hasan Gönen’in ortaklaşa protokol imzaladıkları da öğrenildi. “Kamudanhaber.net” adlı internet sitesinde yayımlanan belgeye göre ESOGÜ ile Fatih Üniversitesi arasında ortak yüksek lisans prgramlarının açılması için imzalanan belgede firari Şerif Ali Tekalan’la, Hasan Gönen’in ortak imzaları bulunuyor. (Kaynak: OdaTv)



FETÖ OKULUNA ZİYARET



Rektör Hasan Gönen’in ayrıca 2012 yılında FETÖ’nün Bosna Hersek’de önemli merkezlerinden biri olarak bilinen Burch Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Hüseyin Padem’i de ziyaret ettiği de öğrenildi.



HASAN GÖNEN KİMDİR?



Prof. Dr. Hasan Gönen, 1956 yılında Eskişehir’in Seyitgazi ilçesi Tonra Köyü’nde doğdu.



Eğitimi



Lisans eğitimini Eskişehir Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi’nde tamamladı.



Yüksek Lisans Hazırlık eğitimini Universitat Hannover, Almanya, (1978-1979) ve Gesampthochschule Wuppertal’da (1979-1980), Yüksek Lisansını Southern California Üniversitesi’nde 1983’te tamamladı.



Doktorasını yine Southern California Üniversitesi’nde 1983-1986 yılları arasında tamamladı.



Doçentliğini Anadolu Üniversitesi’nde tamalayarak, 1998’de Osmangazi Üniversitesi’nde Profesörlük unvanını aldı.



İş Hayatı



Yurtiçi ve yurtdışı dergilerde birçok bilimsel makalesi yayınlanan Hasan Gönen, 1997’de Yarı Rijit Birleşimlerin Çerçeve Davranışına Etkisi araştırma projesini gerçekleştirdi. Gönen, 1993-1995 yılları arasında Yapı Anabilim Dalı Başkanlığı, 1993-1998 yılları arasında Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi Editörler Kurulu Üyeliği, 1995-1996 yıllarında Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığı, 1996-2008 yılları arasında Osmangazi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığı, 2005-2008 yılları arasında da Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Senato Üyeliği görevlerinde bulundu. Gönen’in üstlendiği diğer görevler arasında şunlar yer alıyor: IDE Mühendislik Şirketi, Eskişehir; Statik-Betonarme Proje Mühendisliği, 1977-1978, Anadolu Üniversitesi Rektörlük (Statik, Betonarme ve Çelik Proje, İnşaat Kontrol ve Restorasyon ) Danışmanlığı 1987-1993. 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nden sonra 2000’den fazla hazırlanan teknik rapora katkı sağladı.



TEDAŞ, TEİAŞ, Adalet Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Kültür Bakanlığı ve diğer kuruluşlara ve özel sektöre ait binaların yüz bin metrekareden fazla güçlendirme projelerinin hazırlanması ve inşaat sırasında kontrol hizmetlerine danışmanlık katkısı sağladı. Gönen, 2009 yerel seçiminde AK Parti’den Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu. Gönen, 2011 yılında Osmangazi Üniversitesi’nde rektör adayı oldu ve Cumhurbaşkanı tarafından rektörlük görevine atandı.



Özel hayatı: Gönen, evli ve üç çocuk babası.



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