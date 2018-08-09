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Hastanede cep telefonu çalan hırsız yakalandı

Gaziantep'te hastanelerde girdiği hasta odalarında 6 cep telefonu çalan M.A., güvenlik kameralarına yakalanınca gözaltına alınarak tutuklandı.

  • DHA
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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 27 Temmuz ile 08 Ağustos tarihleri arasında kentteki hastanelerde meydana gelen 6 ayrı cep telefonu hırsızlığıyla ilgili çalışma başlattı. Hastanelerin güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis, şüphelinin M.A. olduğunu belirledi. Birçok hırsızlık olayından kaydı bulunduğu saptanan M.A., polisin operasyonuyla yakalanıp gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.
 

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