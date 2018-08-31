Son Dakika Haberleri 31

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Hastaya ambulans verilmedi iddialarına bakanlıktan açıklama: Ekip 3 dakikada olay yerine ulaşmıştır

Sağlık Bakanlığından, Konya'da bir hastaya ambulans verilmediği yönünde çıkan habere ilişkin açıklama yapıldı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Sağlık Bakanlığından, Konya'da bir hastaya ambulans verilmediği yönünde çıkan habere ilişkin yapılan açıklamada, hasta yakınının 21.30'da eşinin rahatsızlığından dolayı 112 komuta kontrol merkezini aradığına dair bir kayda rastlanmadığı, saat 01.24'te ihbar üzerine hemen ambulans görevlendirildiği ve ekibin 3 dakikada olay yerine ulaştığı bildirildi.
 
Bakanlık açıklamasında, bir televizyon kanalının ana haber bülteninde "Konya'da skandal olay" başlığıyla yayımlanan haberde, bir hastaya ambulans verilmediğine ilişkin iddiada bulunulduğu belirtildi.
 
Yapılan ön incelemeye göre, haberde iddia edildiği gibi hasta yakınının 21.30'da eşinin rahatsızlığından dolayı 112 komuta kontrol merkezini aradığı ile ilgili herhangi bir kayda rastlanmadığı vurgulanan açıklamada, "Saat 01.24'te yapılan ihbara ise hemen ambulans görevlendirilmiş ve ekip 3 dakikada olay yerine ulaşmıştır. İlk değerlendirmesi yapılan hastanın nakline karar verilmiştir. Ambulansa binmek isteyen iki hasta yakını ile görevliler arasında yaşanan tartışma üzerine yakınları hastanın naklini kabul etmemiştir. Söz konusu olayla ilgili Bakanlığımız talimatıyla Konya İl Sağlık Müdürlüğünce inceleme başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı´ndan duygu yüklü ´Zafer´ klibi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı´ndan duygu yüklü ´Zafer´ klibi

Uçan taksilerin hizmete gireceği ilk 5 ülke açıklandı

Uçan taksilerin hizmete gireceği ilk 5 ülke açıklandı

YKS yerleştirme sonuçları açıklandı, sosyal medya yıkıldı

YKS yerleştirme sonuçları açıklandı, sosyal medya yıkıldı

Kiraların il ve ilçelerdeki en pahallı ve en ucuz olduğu yerler

Kiraların il ve ilçelerdeki en pahallı ve en ucuz olduğu yerler

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA