Hatay'da 25 yabancı uyruklu yakalandı
Hatay'ın Altınözü ilçesinde Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 25 kişi yakalandı.
- İHA
2. Hudut Alay Komutanlığına bağlı birlikler, Altınözü kırsalında şüpheli bazı kişileri tespit etti.
Gözetim altına alınan ve Suriyeli oldukları tespit edilen 25 kişinin sınırı yasa dışı yollarla geçtikleri belirlendi.
Suriyeliler güvenlik sorgusu için jandarma ekiplerine teslim edildi.
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