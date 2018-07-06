Hatay'da gölette kaybolan baba ve kızlarının cesetlerine ulaşıldı
Hatay'ın Altınözü ilçesinde girdikleri baraj gölünde boğulan baba ile 2 üvey kızının cesetleri bulundu.
- İHA
Alınan bilgiye göre, Yarseli Barajı'nda dün öğleden sonra kaybolan Mustafa Korkmaz (49) ile onu kurtarmaya çalışan üvey kızları Safiye (15) ve Emine Aslan'ı (12) arama çalışmalarına bugün sabahın erken saatlerinde devam edildi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda baba ile kızlarının cesetlerine ulaşıldı.
Sudan çıkarılan cesetler, otopsi için Hatay Devlet Hastanesine gönderildi.
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