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Hatay'daki orman yangınında 35 hektar alan zarar gördü

Hatay'ın Belen ilçesi Amanos Dağları'nda dünden bu yana devam eden orman yangını kontrol altına alındı.

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Dün öğle saatlerinde Amanos Dağları eteklerinde bulunan Bakras Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.

Antakya ilçesi Uzunalıç, Maraşboğazı ve Serinyol mahallelerindeki ormanlık alanlara da sıçrayan alevlere 6 helikopter, 2 uçak, 42 arazöz, 8 iş makinesi, 20 su tankeri ve 10 yangın söndürme ekibiyle müdahale edildi.

Gece boyu süren çalışmalar sonrası sabah saatlerinde yangın kontrol altına alındı.

Yaklaşık 35 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü yangında soğutma çalışmaları sürüyor. 

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