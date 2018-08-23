Son Dakika Haberleri 23

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Hava durumu 23 Ağustos Meteoroloji son dakika İstanbul Ankara ve İzmir'de hava durumu nasıl

Hava durumu 23 Ağustos Meteoroloji son dakika il ilçe yağış ve aşırı sıcaklık uyarısı! İstanbul Ankara ve İzmir'de bugün yarın hava durumu nasıl olacak? İstanbul Ankara ve İzmir'de yağmur yağacak mı? Hafta sonu yurt geneli hava durumu nasıl? Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Trabzon’un iç kesimleri ve doğusu, Gümüşhane'nin kuzey, Giresun’un iç kesimleri ile Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye geneline ilişkin son hava tahmin raporları paylaşıldı. Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Kütahya, Bilecik, Eskişehir, Ankara'nın kuzeybatı kesimleri, Bolu'nun güney kesimleri, Ordu, Tokat, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte hava durumu 23 Ağustos Meteoroloji son dakika haberleri

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Hava durumu 23 Ağustos Meteoroloji son dakika il ilçe yağış ve aşırı sıcaklık uyarısı! İstanbul Ankara ve İzmir'de bugün yarın hava durumu nasıl olacak? İstanbul Ankara ve İzmir'de yağmur yağacak mı? Hafta sonu yurt geneli hava durumu nasıl? Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Trabzon’un iç kesimleri ve doğusu, Gümüşhane'nin kuzey, Giresun’un iç kesimleri ile Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye geneline ilişkin son hava tahmin raporları paylaşıldı. Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Kütahya, Bilecik, Eskişehir, Ankara'nın kuzeybatı kesimleri, Bolu'nun güney kesimleri, Ordu, Tokat, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte hava durumu 23 Ağustos Meteoroloji son dakika haberleri

İL İL HAVA DURUMU METEOROLOJİ UYARILARI İÇİN TIKLAYINIZ

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden sonra Marmara'da yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

 


Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu ve açık 32
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 32
İzmir: Az bulutlu ve açık 32
Adana: Parçalı ve az bulutlu 34
Antalya: Az bulutlu ve açık 32
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri ve doğusu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27
Erzurum: Parçalı bulutlu 27
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 39

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra Marmara’da yer yer kuvvetli olarak (30-50 Km/saat) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra Marmara’da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetlice (30-50 Km/saat) esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Ankara: Az bulutlu ve açık 32

 

BÖLGELERİMİZDE HAVA


MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, zamanla Kırklareli çevrelerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-50 Km/saat) esmesi bekleniyor.

BİLECİK 20°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

BURSA 22°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

ISTANBUL 24°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELI 22°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHISAR 17°C, 33°C
Az bulutlu ve açık

AYDIN 22°C, 35°C
Az bulutlu ve açık

DENIZLI 22°C, 37°C
Az bulutlu ve açık

IZMIR 24°C, 32°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, Doğu Akdeniz’in yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 25°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 25°C, 32°C
Az bulutlu ve açık

HATAY 25°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

MERSIN 28°C, 34°C
Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AKSARAY 18°C, 31°C
Az bulutlu ve açık

ANKARA 19°C, 32°C
Az bulutlu ve açık

ESKISEHIR 18°C, 34°C
Az bulutlu ve açık

KONYA 20°C, 32°C
Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BARTIN 14°C, 32°C
Az bulutlu ve açık

BOLU 16°C, 31°C
Az bulutlu ve açık

KARABUK 15°C, 36°C
Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK 18°C, 28°C
Az bulutlu ve açık

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 32

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz’in aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

GİRESUN 22°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORDU 21°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu

RİZE 22°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 24°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, bölgenin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ARDAHAN 12°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM 11°C, 27°C
Parçalı bulutlu, bu akşam ilk saatlerde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 21°C, 35°C
Az bulutlu ve açık

VAN 13°C, 26°C
Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İzmir: Az bulutlu ve açık 32


ADIYAMAN 25°C, 39°C
Az bulutlu ve açık

DIYARBAKIR 23°C, 39°C
Az bulutlu ve açık

GAZIANTEP 24°C, 36°C
Az bulutlu ve açık

SANLIURFA 23°C, 39°C
Az bulutlu ve açık

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
TARİHTE BUGÜN: YERMÜK SAVAŞI

TARİHTE BUGÜN: YERMÜK SAVAŞI

Kanseri azaltan madde bu sebzelerde var

Kanseri azaltan madde bu sebzelerde var

Vahşi doğanın davetsiz misafirler

Vahşi doğanın davetsiz misafirler

İnsanların en ilginç korkuları

İnsanların en ilginç korkuları

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA