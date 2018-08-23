Hava durumu 23 Ağustos Meteoroloji son dakika İstanbul Ankara ve İzmir'de hava durumu nasıl

Hava durumu 23 Ağustos Meteoroloji son dakika il ilçe yağış ve aşırı sıcaklık uyarısı! İstanbul Ankara ve İzmir'de bugün yarın hava durumu nasıl olacak? İstanbul Ankara ve İzmir'de yağmur yağacak mı? Hafta sonu yurt geneli hava durumu nasıl? Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Trabzon’un iç kesimleri ve doğusu, Gümüşhane'nin kuzey, Giresun’un iç kesimleri ile Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye geneline ilişkin son hava tahmin raporları paylaşıldı. Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Kütahya, Bilecik, Eskişehir, Ankara'nın kuzeybatı kesimleri, Bolu'nun güney kesimleri, Ordu, Tokat, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte hava durumu 23 Ağustos Meteoroloji son dakika haberleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.



Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden sonra Marmara'da yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.



Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 32

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 32

İzmir: Az bulutlu ve açık 32

Adana: Parçalı ve az bulutlu 34

Antalya: Az bulutlu ve açık 32

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri ve doğusu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Erzurum: Parçalı bulutlu 27

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 39

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.



RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra Marmara’da yer yer kuvvetli olarak (30-50 Km/saat) esmesi bekleniyor.



KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra Marmara’da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetlice (30-50 Km/saat) esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Ankara: Az bulutlu ve açık 32





BÖLGELERİMİZDE HAVA



MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, zamanla Kırklareli çevrelerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-50 Km/saat) esmesi bekleniyor.



BİLECİK 20°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu



BURSA 22°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu



ISTANBUL 24°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu



KOCAELI 22°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu



EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



A.KARAHISAR 17°C, 33°C

Az bulutlu ve açık



AYDIN 22°C, 35°C

Az bulutlu ve açık



DENIZLI 22°C, 37°C

Az bulutlu ve açık



IZMIR 24°C, 32°C

Az bulutlu ve açık



AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, Doğu Akdeniz’in yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



ADANA 25°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu



ANTALYA 25°C, 32°C

Az bulutlu ve açık



HATAY 25°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu



MERSIN 28°C, 34°C

Az bulutlu ve açık



İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



AKSARAY 18°C, 31°C

Az bulutlu ve açık



ANKARA 19°C, 32°C

Az bulutlu ve açık



ESKISEHIR 18°C, 34°C

Az bulutlu ve açık



KONYA 20°C, 32°C

Az bulutlu ve açık



BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



BARTIN 14°C, 32°C

Az bulutlu ve açık



BOLU 16°C, 31°C

Az bulutlu ve açık



KARABUK 15°C, 36°C

Az bulutlu ve açık



ZONGULDAK 18°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 32





ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz’in aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



GİRESUN 22°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



ORDU 21°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu



RİZE 22°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



TRABZON 24°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, bölgenin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



ARDAHAN 12°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



ERZURUM 11°C, 27°C

Parçalı bulutlu, bu akşam ilk saatlerde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



MALATYA 21°C, 35°C

Az bulutlu ve açık



VAN 13°C, 26°C

Az bulutlu ve açık



GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İzmir: Az bulutlu ve açık 32





ADIYAMAN 25°C, 39°C

Az bulutlu ve açık



DIYARBAKIR 23°C, 39°C

Az bulutlu ve açık



GAZIANTEP 24°C, 36°C

Az bulutlu ve açık



SANLIURFA 23°C, 39°C

Az bulutlu ve açık