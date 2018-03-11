Hava durumu bugün 11 Mart 2018 Pazar İstanbul Ankara İzmir hava durumu nasıl? Vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren hava durumu raporlarını sorgulamaya başladı. Peki sisli hava yurdu terk edecek mi? 15 günlük hava durumuna göre havalar nasıl olacak? Meteoroloji son dakika hava durumuna göre Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun doğusunun parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının ülkemiz genelinde 2 ila 4 derece artacağı ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği bekleniyor. Yeni haftanın ilk gününde sis etkili olacak ancak ilerleyen günlerde yurdun çeşitli bölgelerinden yağmur haberleri gelecek. Salı günü Türkiye’nin batısını etkileyecek yağışlar çarşamba günü doğu bölgelere kaysa da perşembe günü yurdun tamamı yağış alacak. İşte merak edilen il il hava durumu raporu sizlerle…

YAĞMURLU HAFTA GELİYOR

Yeni haftanın ilk gününde sis etkili olacak ancak ilerleyen günlerde yurdun çeşitli bölgelerinden yağmur haberleri gelecek. Salı günü Türkiye’nin batısını etkileyecek yağışlar çarşamba günü doğu bölgelere kaysa da perşembe günü yurdun tamamı yağış alacak.

VAPUR SEFERLERİ YAPILAMIYOR

İstanbul'da etkili olan yoğun sis nedeniyle sabah saatlerinde vapur seferleri yapılamamıştı. Saat 10:30'da ise sisin etkisini azaltmasıyla seferler bir süreliğine başlamıştı. Ancak son açıklamaya göre, yoğun sis yeniden etkili olmaya başladı ve vapur seferleri yeniden durdu.

HAVA DURUMU BUGÜN NASIL?

Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun doğusunun parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının ülkemiz genelinde 2 ila 4 derece artacağı ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği bekleniyor.

İSTANBUL'DA YOĞUN SİS DEVAM EDECEK

Meteoroloji'nin yayınladığı hava durumu tahmin raporunda İstanbul'da bu sabah saatlerinde ve akşam saatlerinde sisin etkili olacağı belirtildi. Dün akşam saatlerinden itibaren İstanbul'da etkili olan sis ve pus, Pazartesi sabahı da etkili olacak.

5 İL İÇİN BUZLANMA VE DON UYARISI

Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman için buzlanma ve don uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Malatya, Elazığ, Tunceli, Adıyaman ve Bingöl'de hava yarın sabaha kadar parçalı ve az bulutlu olacak.

Hava sıcaklıklarında 1-3 artış derece artış beklenen bölgede, rüzgar kuzey ve kuzeybatılı yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esecek.

Söz konusu illerde gece ve sabah saatlerinde lokal olarak sis ve pus ile yüksek kesimlerde buzlanma ve don beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Marmara Bölgesi

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BURSA °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

Ege Bölgesi

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

AYDIN °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

Akdeniz Bölgesi

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Göller Bölgesi'nde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ADANA °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

KAHRAMANMARAŞ °C, 20°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

MERSİN °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

İç Anadolu Bölgesi

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

Karadeniz Bölgesi

Batı Karadeniz

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

Orta ve Doğu Karadeniz

Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ARTVİN °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

GİRESUN °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 15°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

Doğu Anadolu Bölgesi

Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 7°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

IĞDIR °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 16°C

Parçalı bulutlu

Güneydoğu Anadolu Bölgesi

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BATMAN °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

MARDİN °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLERDE HAVA DURUMU

Fırtına beklenmiyor.

Karadeniz

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, batısı gece saatlerinde yer yer puslu,

Rüzgâr: Batı Karadeniz'de güney ve güneybatı, doğusu güneydoğudan, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde;

Dalga: 0,5 ila 1,5m,

Görüş: İyi, pus anında orta.

Marmara

Hava Durumu: Az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli,

Rüzgâr: Güney ve güneybatı, öğle saatlerinde güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde;

Dalga: 0,5 ila 1,0m,

Görüş: İyi, sis anında zayıf.

Ege

Hava Durumu: Az bulutlu,

Rüzgâr: Kuzey Ege'de güney ve güneybatı, güneyi güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), Güney Ege'de güney ve güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde

Dalga: 0,5 ila 1,5m,

Görüş: İyi.

Akdeniz

Hava Durumu: Az bulutlu,

Rüzgâr: Batı ve güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), Orta Akdeniz'de 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde,

Dalga: 0,5 ila 1,5m, Orta Akdeniz'de 2,0m

Görüş: İyi.

Van Gölü

Hava Durumu: Az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli,

Rüzgâr: Batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde,

Dalga: 0,25 ila 0,5m,

Görüş: İyi, sis anında zayıf.