Hava durumu bugün 11 Mart 2018 Pazar İstanbul Ankara İzmir hava durumu nasıl?
İstanbul hava durumu Ankara ve İzmir hava durumu nasıl? Hava durumu bugün sisli mi? İl İl hava durumu raporu ve 5 günlük hava durumunu haberimizde derledik. İstanbul'da sis kabusu devam ediyor. Meteoroloji son dakika hava durumu tahminlerine göre İstanbul'da geceden beri etkili olan sis, deniz ulaşımını olumsuz yönde etkiliyor. Aynı zamanda etkili olan sisin, Pazartesi sabahı da devam edeceği tahmin ediliyor. Yapılan son değerlendirmelere göre ise ülkemiz genelinde yağışların beklenmediği ve sıcaklıkların 2-4 derece artış göstereceği belirtildi. Meteoroloji'nin yayınladığı hava durumu tahmin raporunda İstanbul'da bu sabah saatlerinde ve akşam saatlerinde sisin etkili olacağı belirtildi. Dün akşam saatlerinden itibaren İstanbul'da etkili olan sis ve pus, Pazartesi sabahı da etkili olacak. Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman için buzlanma ve don uyarısı yapıldı. Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Malatya, Elazığ, Tunceli, Adıyaman ve Bingöl'de hava yarın sabaha kadar parçalı ve az bulutlu olacak.
Hava durumu bugün 11 Mart 2018 Pazar İstanbul Ankara İzmir hava durumu nasıl? Vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren hava durumu raporlarını sorgulamaya başladı. Peki sisli hava yurdu terk edecek mi? 15 günlük hava durumuna göre havalar nasıl olacak? Meteoroloji son dakika hava durumuna göre Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun doğusunun parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının ülkemiz genelinde 2 ila 4 derece artacağı ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği bekleniyor. Yeni haftanın ilk gününde sis etkili olacak ancak ilerleyen günlerde yurdun çeşitli bölgelerinden yağmur haberleri gelecek. Salı günü Türkiye’nin batısını etkileyecek yağışlar çarşamba günü doğu bölgelere kaysa da perşembe günü yurdun tamamı yağış alacak. İşte merak edilen il il hava durumu raporu sizlerle…
YAĞMURLU HAFTA GELİYOR
Yeni haftanın ilk gününde sis etkili olacak ancak ilerleyen günlerde yurdun çeşitli bölgelerinden yağmur haberleri gelecek. Salı günü Türkiye’nin batısını etkileyecek yağışlar çarşamba günü doğu bölgelere kaysa da perşembe günü yurdun tamamı yağış alacak.
VAPUR SEFERLERİ YAPILAMIYOR
İstanbul'da etkili olan yoğun sis nedeniyle sabah saatlerinde vapur seferleri yapılamamıştı. Saat 10:30'da ise sisin etkisini azaltmasıyla seferler bir süreliğine başlamıştı. Ancak son açıklamaya göre, yoğun sis yeniden etkili olmaya başladı ve vapur seferleri yeniden durdu.
HAVA DURUMU BUGÜN NASIL?
Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun doğusunun parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının ülkemiz genelinde 2 ila 4 derece artacağı ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği bekleniyor.
İL İL HAVA DURUMU RAPORU
İSTANBUL'DA YOĞUN SİS DEVAM EDECEK
Meteoroloji'nin yayınladığı hava durumu tahmin raporunda İstanbul'da bu sabah saatlerinde ve akşam saatlerinde sisin etkili olacağı belirtildi. Dün akşam saatlerinden itibaren İstanbul'da etkili olan sis ve pus, Pazartesi sabahı da etkili olacak.
5 İL İÇİN BUZLANMA VE DON UYARISI
Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman için buzlanma ve don uyarısı yapıldı.
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Malatya, Elazığ, Tunceli, Adıyaman ve Bingöl'de hava yarın sabaha kadar parçalı ve az bulutlu olacak.
Hava sıcaklıklarında 1-3 artış derece artış beklenen bölgede, rüzgar kuzey ve kuzeybatılı yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esecek.
Söz konusu illerde gece ve sabah saatlerinde lokal olarak sis ve pus ile yüksek kesimlerde buzlanma ve don beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Marmara Bölgesi
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
BURSA °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANAKKALE °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
Ege Bölgesi
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
AYDIN °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
Akdeniz Bölgesi
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Göller Bölgesi'nde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ADANA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
KAHRAMANMARAŞ °C, 20°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
MERSİN °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
İç Anadolu Bölgesi
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ANKARA °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
Karadeniz Bölgesi
Batı Karadeniz
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
BOLU °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
Orta ve Doğu Karadeniz
Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ARTVİN °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
GİRESUN °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 15°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
Doğu Anadolu Bölgesi
Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ERZURUM °C, 7°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
IĞDIR °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA °C, 16°C
Parçalı bulutlu
Güneydoğu Anadolu Bölgesi
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
BATMAN °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
DİYARBAKIR °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
MARDİN °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLERDE HAVA DURUMU
Fırtına beklenmiyor.
Karadeniz
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, batısı gece saatlerinde yer yer puslu,
Rüzgâr: Batı Karadeniz'de güney ve güneybatı, doğusu güneydoğudan, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde;
Dalga: 0,5 ila 1,5m,
Görüş: İyi, pus anında orta.
Marmara
Hava Durumu: Az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli,
Rüzgâr: Güney ve güneybatı, öğle saatlerinde güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde;
Dalga: 0,5 ila 1,0m,
Görüş: İyi, sis anında zayıf.
Ege
Hava Durumu: Az bulutlu,
Rüzgâr: Kuzey Ege'de güney ve güneybatı, güneyi güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), Güney Ege'de güney ve güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde
Dalga: 0,5 ila 1,5m,
Görüş: İyi.
Akdeniz
Hava Durumu: Az bulutlu,
Rüzgâr: Batı ve güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), Orta Akdeniz'de 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde,
Dalga: 0,5 ila 1,5m, Orta Akdeniz'de 2,0m
Görüş: İyi.
Van Gölü
Hava Durumu: Az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli,
Rüzgâr: Batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde,
Dalga: 0,25 ila 0,5m,
Görüş: İyi, sis anında zayıf.
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