Hava durumu bugün Meteoroloji son dakika uyarısı Adana Antalya İstanbul hava durumu raporu
Hava durumu bugün Adana Antalya İstanbul hava durumu Meteoroloji son dakika uyarıları haberimizde yer almaktadır. 5 günlük ve 15 günlük hava durumu raporları araştırılıyor. Adana hava durumu, Ankara hava durumu, İzmir hava durumu, Bursa hava durumu ve il il hava durumu raporları star.com.tr’de! Meteoroloji hava durumundan yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun genelinin çok bulutlu, Marmara'nın batısı dışında tüm yurdun yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı iç ve batı bölgelerde hissedilir derecede (4-12 derece) düşecek. Yağışlar ve Bulgaristan'ın baraj kapaklarını açması sonucu Tunca ve Meriç nehirleri taştı, tarihi köprüler yaya ve araç trafiğine kapatıldı. hava sıcaklığının iç ve batı bölgelerde hissedilir derecede (4-12 derece) düşeceği tahmin ediliyor. Rüzgâr ise Marmara ve Ege'de kuzey yönlerden, diğer yerlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneydoğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetli (30-60 km/sa) ve yer yer fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esecek. İşte merak edilen Adana, Ankara, İzmir, İstanbul hava durumu, il il yurt geneli hava durumu sizlerle…
Hava durumu bugün Meteoroloji son dakika Adana Antalya İstanbul hava durumu bugün nasıl olacak? Vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren günlük hava durumu raporlarını araştırıyor. İzmir hava durumu, Ankara hava durumuna göre bugün yağış var mı? Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere gece saatlerine kadar aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 11, İstanbul: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı 11, İzmir: Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 17, Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli (21-50 Kg/m2), yer yer çok kuvvetli ve şiddetli (51-90 kg/m2.) olması bekleniyor. Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli (21-50 Kg/m2) yer yer çok kuvvetli ve şiddetli (51-90 kg/m2) olması bekleniyor. İşte merak edilen Hava durumu il il raporlar haberimizde…
HAVA DURUMU BUGÜN NASIL OLACAK?
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere gece saatlerine kadar aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 11
İstanbul: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı 11
İzmir: Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 17
Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli (21-50 Kg/m2), yer yer çok kuvvetli ve şiddetli (51-90 kg/m2.) olması bekleniyor. 21
Bursa: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 11
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli (21-50 Kg/m2) yer yer çok kuvvetli ve şiddetli (51-90 kg/m2) olması bekleniyor. 17
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 11
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 13
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 15
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 20
5 GÜNLÜK HAVA DURUMU RAPORU
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METEOROLOJİ UYARDI! AKDENİZ’DEN GELİYOR…
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara’nın batısı dışında tüm yurdun yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Batı Akdeniz ve Batı Karadeniz ile Sakarya, Mersin, Adana, Samsun, Amasya ve Çorum çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bugün Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda toz taşınımı bekleniyor. Bu gece saatlerinde Marmara’nın doğusu ile Batı Karadeniz kıyılarında yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
İÇ VE BATI BÖLGELERDE ANİ DÜŞÜŞ
Hava sıcaklıkları düşüyor. Meteoroloji’nin tahminlerine göre iç ve batı bölgelerde hissedilir derecede (4-12 derece) düşeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise Marmara ve Ege’de kuzey yönlerden, diğer yerlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güneydoğusu, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun batısında kuvvetli (30-60 km/sa) ve yer yer fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
EDİRNE’DE SEL!
Edirne’de, Bulgaristan’ın baraj kapaklarını açması sonucu Tunca ve Meriç Nehirleri taştı, tarihi köprüler yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Edirne’de yaşanan sel ve su taşkını havadan görüntülendi. Bölgede etkili olan yağış ve Bulgaristan’ın baraj kapaklarını açması sonucu mevcut durumu yüksek olan Tunca ve Meriç Nehirleri su debileri 24 saatte daha da yükselerek yatağından taştı. Edirne merkez ile Yunanistan sınırında bulunan Karaağaç Mahallesi arasında ulaşımı sağlayan Tunca ve Meriç Nehirleri, taşkın nedeniyle kapatıldı. Bölgeye ulaşım geçtiğimiz yıl açılan Dr. Mehmet Müezzinoğlu Köprüsü ile gerçekleşiyor.
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Bugün Marmara’nın doğusu (Kocaeli, Sakarya, Bilecik), Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı ve Orta Karadeniz ile Denizli, Adana ve Mersin çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/metrekare), Antalya’nın kuzey, iç ve doğu ilçeleri, Adana ve Mersin’in kuzey kesimleri ile Niğde ve Kayseri’nin güney ilçelerinde (Ulukışla, Çamardı, Yahyalı, Tomarza, Develi) çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-90 kg/metrekare) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, hortum riski ve ulaşımda aksamalar, vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Bu gece saatlerinden itibaren yurdumuzun iç ve doğu bölgelerinde beklenen kuvvetli güney ve güneybatı (lodos) yönlerden rüzgarın, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’da fırtına ve zaman zaman kuvvetli fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamlar) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Çok bulutlu, doğusu ile Balıkesir ve İstanbul çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Sakarya ve Bilecik çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Kuzey ve doğu kesimlerinde bu gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
BİLECİK °C, 8°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere gece saatlerine kadar aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
BURSA °C, 11°C
Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANAKKALE °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
ISTANBUL °C, 11°C
Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Denizli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
A.KARAHISAR °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 11°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
IZMIR °C, 17°C
Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
KÜTAHYA °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Göller Yöresinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Adana, Mersin ve Antalya çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-90 kg/m2) olması bekleniyor. Rüzgarın; Doğu Akdeniz' de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) ve yer yer fırtına (60-90 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Hatay çevrelerinde toz taşınımı bekleniyor.
ADANA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli (21-50 Kg/m2), yer yer çok kuvvetli ve şiddetli (51-90 kg/m2.) olması bekleniyor.
ANTALYA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli (21-50 Kg/m2) yer yer çok kuvvetli ve şiddetli (51-90 kg/m2) olması bekleniyor.
ISPARTA °C, 9°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere gece saatlerine kadar aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
MERSIN °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli (21-50 Kg/m2) yer yer çok kuvvetli ve şiddetli (51-90 kg/m2) olması bekleniyor.
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuzey ve doğusunda yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin güneydoğu kesimlerinde güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) ve yer yer fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
ANKARA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere gece saatlerine kadar aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKISEHIR °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde kuvvetli olmak üzere akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
KAYSERİ °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah ve öğle saatlerinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Kuzey ve doğu kesimlerinde bu gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
BOLU °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kuvvetli olmak üzere gece saatlerine kadar aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere gece saatlerine kadar aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kuvvetli olmak üzere gece saatlerine kadar aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde Samsun, Çorum ve Amasya çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2.) olması bekleniyor. Rüzgarın; Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli(40-60 km/sa) ve yer yer fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
ARTVİN °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ÇORUM °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinden itibaren Hakkari çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) ve yer yer fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölgenin güneydoğusunda toz taşınımı bekleniyor.
ERZURUM °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
MALATYA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TUNCELİ °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin hafif olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; batı kesimlerinde güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) ve yer yer fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.
ADIYAMAN °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı
DIYARBAKIR °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
GAZIANTEP °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı
SANLIURFA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı
DENİZLERDE HAVA
Orta ve Güney Ege ile Akdeniz'de fırtına, Doğu Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa), akşam saatlerinden sonra 2 ila 4 (10-30 km/sa), Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 (30-50 km/sa), akşam saatlerinden sonra 5 ila 7 (40-60 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5m, doğusunda 2,0 ila 3,0m Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 (40-60 km/sa), akşam saatlerinden sonra 2 ila 4 (10-30km/sa) kuvvetinde, Dalga: 2,0 ila 3,0m, zamanla 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
EGE
Hava Durumu: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 (40-60 km/sa), akşam saatlerinden sonra 3 ila 5 (20-40km/sa), Orta ve Güney Ege'de kuzeybatıdan 6 ila 8 (50-75 km/sa), akşam saatlerinden sonra 4 ila 6 (30-50km/sa) kuvvetinde, Dalga: 2,5 ila 3,5m, zamanla 1,5 ila 2,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta, fırtınada zayıf.
AKDENİZ
Hava Durumu: Çok bulutlu, kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 6 ila 8 (50-75 km/sa), akşam saatlerinden sonra 3 ila 5 (20-40km/sa), batısında 4 ila 6 (30-50km/sa) kuvvetinde, Dalga: 3,0 ila 4,0m Görüş: Orta, yağış anında zayıf.
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