Hava durumu bugün Meteoroloji son dakika uyarısı Adana Antalya İstanbul hava durumu raporu

Hava durumu bugün Meteoroloji son dakika Adana Antalya İstanbul hava durumu bugün nasıl olacak? Vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren günlük hava durumu raporlarını araştırıyor. İzmir hava durumu, Ankara hava durumuna göre bugün yağış var mı? Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere gece saatlerine kadar aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 11, İstanbul: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı 11, İzmir: Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 17, Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli (21-50 Kg/m2), yer yer çok kuvvetli ve şiddetli (51-90 kg/m2.) olması bekleniyor. Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli (21-50 Kg/m2) yer yer çok kuvvetli ve şiddetli (51-90 kg/m2) olması bekleniyor. İşte merak edilen Hava durumu il il raporlar haberimizde…

HAVA DURUMU BUGÜN NASIL OLACAK?

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere gece saatlerine kadar aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 11

İstanbul: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı 11

İzmir: Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 17

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli (21-50 Kg/m2), yer yer çok kuvvetli ve şiddetli (51-90 kg/m2.) olması bekleniyor. 21

Bursa: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 11

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli (21-50 Kg/m2) yer yer çok kuvvetli ve şiddetli (51-90 kg/m2) olması bekleniyor. 17

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 11

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 13

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 15

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 20

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU RAPORU

METEOROLOJİ UYARDI! AKDENİZ’DEN GELİYOR…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara’nın batısı dışında tüm yurdun yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Batı Akdeniz ve Batı Karadeniz ile Sakarya, Mersin, Adana, Samsun, Amasya ve Çorum çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bugün Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda toz taşınımı bekleniyor. Bu gece saatlerinde Marmara’nın doğusu ile Batı Karadeniz kıyılarında yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

İÇ VE BATI BÖLGELERDE ANİ DÜŞÜŞ

Hava sıcaklıkları düşüyor. Meteoroloji’nin tahminlerine göre iç ve batı bölgelerde hissedilir derecede (4-12 derece) düşeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise Marmara ve Ege’de kuzey yönlerden, diğer yerlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güneydoğusu, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun batısında kuvvetli (30-60 km/sa) ve yer yer fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

EDİRNE’DE SEL!

Edirne’de, Bulgaristan’ın baraj kapaklarını açması sonucu Tunca ve Meriç Nehirleri taştı, tarihi köprüler yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Edirne’de yaşanan sel ve su taşkını havadan görüntülendi. Bölgede etkili olan yağış ve Bulgaristan’ın baraj kapaklarını açması sonucu mevcut durumu yüksek olan Tunca ve Meriç Nehirleri su debileri 24 saatte daha da yükselerek yatağından taştı. Edirne merkez ile Yunanistan sınırında bulunan Karaağaç Mahallesi arasında ulaşımı sağlayan Tunca ve Meriç Nehirleri, taşkın nedeniyle kapatıldı. Bölgeye ulaşım geçtiğimiz yıl açılan Dr. Mehmet Müezzinoğlu Köprüsü ile gerçekleşiyor.

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Bugün Marmara’nın doğusu (Kocaeli, Sakarya, Bilecik), Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı ve Orta Karadeniz ile Denizli, Adana ve Mersin çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/metrekare), Antalya’nın kuzey, iç ve doğu ilçeleri, Adana ve Mersin’in kuzey kesimleri ile Niğde ve Kayseri’nin güney ilçelerinde (Ulukışla, Çamardı, Yahyalı, Tomarza, Develi) çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-90 kg/metrekare) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, hortum riski ve ulaşımda aksamalar, vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Bu gece saatlerinden itibaren yurdumuzun iç ve doğu bölgelerinde beklenen kuvvetli güney ve güneybatı (lodos) yönlerden rüzgarın, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’da fırtına ve zaman zaman kuvvetli fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamlar) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Çok bulutlu, doğusu ile Balıkesir ve İstanbul çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Sakarya ve Bilecik çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Kuzey ve doğu kesimlerinde bu gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BİLECİK °C, 8°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere gece saatlerine kadar aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

BURSA °C, 11°C

Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

ISTANBUL °C, 11°C

Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Denizli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

A.KARAHISAR °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 11°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

IZMIR °C, 17°C

Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KÜTAHYA °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Göller Yöresinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Adana, Mersin ve Antalya çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-90 kg/m2) olması bekleniyor. Rüzgarın; Doğu Akdeniz' de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) ve yer yer fırtına (60-90 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Hatay çevrelerinde toz taşınımı bekleniyor.

ADANA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli (21-50 Kg/m2), yer yer çok kuvvetli ve şiddetli (51-90 kg/m2.) olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli (21-50 Kg/m2) yer yer çok kuvvetli ve şiddetli (51-90 kg/m2) olması bekleniyor.

ISPARTA °C, 9°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere gece saatlerine kadar aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSIN °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli (21-50 Kg/m2) yer yer çok kuvvetli ve şiddetli (51-90 kg/m2) olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuzey ve doğusunda yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin güneydoğu kesimlerinde güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) ve yer yer fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere gece saatlerine kadar aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKISEHIR °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde kuvvetli olmak üzere akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KAYSERİ °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah ve öğle saatlerinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Kuzey ve doğu kesimlerinde bu gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kuvvetli olmak üzere gece saatlerine kadar aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere gece saatlerine kadar aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kuvvetli olmak üzere gece saatlerine kadar aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde Samsun, Çorum ve Amasya çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2.) olması bekleniyor. Rüzgarın; Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli(40-60 km/sa) ve yer yer fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ARTVİN °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ÇORUM °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinden itibaren Hakkari çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) ve yer yer fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölgenin güneydoğusunda toz taşınımı bekleniyor.

ERZURUM °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

MALATYA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TUNCELİ °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin hafif olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; batı kesimlerinde güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) ve yer yer fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.

ADIYAMAN °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı

DIYARBAKIR °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

GAZIANTEP °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı

SANLIURFA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı

DENİZLERDE HAVA

Orta ve Güney Ege ile Akdeniz'de fırtına, Doğu Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa), akşam saatlerinden sonra 2 ila 4 (10-30 km/sa), Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 (30-50 km/sa), akşam saatlerinden sonra 5 ila 7 (40-60 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5m, doğusunda 2,0 ila 3,0m Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 (40-60 km/sa), akşam saatlerinden sonra 2 ila 4 (10-30km/sa) kuvvetinde, Dalga: 2,0 ila 3,0m, zamanla 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE

Hava Durumu: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 (40-60 km/sa), akşam saatlerinden sonra 3 ila 5 (20-40km/sa), Orta ve Güney Ege'de kuzeybatıdan 6 ila 8 (50-75 km/sa), akşam saatlerinden sonra 4 ila 6 (30-50km/sa) kuvvetinde, Dalga: 2,5 ila 3,5m, zamanla 1,5 ila 2,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta, fırtınada zayıf.

AKDENİZ

Hava Durumu: Çok bulutlu, kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 6 ila 8 (50-75 km/sa), akşam saatlerinden sonra 3 ila 5 (20-40km/sa), batısında 4 ila 6 (30-50km/sa) kuvvetinde, Dalga: 3,0 ila 4,0m Görüş: Orta, yağış anında zayıf.