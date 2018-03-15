Hava durumu bugün Ankara İzmir Bursa İstanbul hava durumu raporu Yağışlar ne zaman?
Hava durumu bugün nasıl olacak? 14 Mart hava durumu raporu merak ediliyor. İstanbul hava durumu İzmir hava durumu ve il il hava durumu belli oldu. Günlük hava durumuna göre kuvvetli yağışlar ne zaman? 5 günlük hava durumu raporu! İstanbul hava durumu hakkında detaylı son dakika bilgilerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden geldi. İstanbul'da 15 Mart Perşembe günü; 12 derece olan hava sıcaklığı yarın ve Cuma günü de bu şekilde devam edecek. Meteoroloji tarafından yapılan son dakika açıklamasında yağış oranı %3, nem oranı %75, rüzgar 13 km/s olarak esecek. Meteorolojinin yaptığı son dakika uyarısında İstanbul için 14:00 ile 17:00 arasındaki saatlere dikkat edilmesi gerektiği vurgulandı! 14:00-17:00 arasında İstanbul'da gök gürültülü yağmur bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son hava durumu değerlendirmelerine göre; Ş. Urfa, Diyarbakır ve Mardin çevreleri dışında kalan bütün bölgelerimizin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, bu gece saatlerinde Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Hava durumu Meteoroloji son dakika yağışlar ne zaman Ankara İzmir Bursa İstanbul hava durumu raporu haberimizde yerini alıyor. Sabah saatlerinden itibaren hava durumu raporu sorgulanıyor. Vatandaşlar yağışların hangi illerde görüleceğini merak ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son hava durumu değerlendirmelerine göre; Ş. Urfa, Diyarbakır ve Mardin çevreleri dışında kalan bütün bölgelerimizin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, bu gece saatlerinde Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra ve gece saatlerinde Adana'nın kuzeyi, K. Maraş'ın batısı ile Osmaniye çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığı Kuzey, iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgar ise genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli (40-60) olarak eseceği tahmin ediliyor.
İSTANBUL HAVA DURUMU
İstanbul'da hava sıcaklığı bugün 14 derece parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısının akşam saatlerine, doğusunun gece saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgar Batı ve güneybatı (Lodos) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
BURSA HAVA DURUMU
Meteoroloji yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Bursa'da dün hakim olan parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı havanın yerini bugün gök gürültülü sağanak yağışlı havaya bırakacağı bildirildi. Cuma günü ise, parçalı bulutlu havanın etkili olacağı bildirildi.
HAVA DURUMU BUGÜN NASIL OLACAK?
Yapılan son değerlendirmelere göre: Ş. Urfa, Diyarbakır ve Mardin çevreleri dışında kalan bütün bölgelerimizin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, bu gece saatlerinde Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra ve gece saatlerinde Adana'nın kuzeyi, K. Maraş'ın batısı ile Osmaniye çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
İL İL HAVA DURUMU RAPORU İÇİN TIKLAYINIZ
HAVA SICAKLIĞI: Kuzey, iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli (40-60) olarak eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların öğle saatlerinden sonra ve gece saatlerinde Adana'nın kuzeyi, K. Maraş'ın batısı ile Osmaniye çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BILECIK °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BURSA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANAKKALE °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISTANBUL °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHISAR °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AYDIN °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
IZMIR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
USAK °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra ve gece saatlerinde Adana'nın kuzeyi, K. Maraş'ın batısı ile Osmaniye çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra ve gece saatlerinde kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ANTALYA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KAHRAMANMARAŞ °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra ve gece saatlerinde batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
MERSİN °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKISEHIR °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRSEHIR °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ÇORUM °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GIRESUN °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, bu gece saatlerinde kuzeydoğu kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güneydoğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
ERZURUM °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı
IĞDIR °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KARS °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı
MALATYA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, G. Antep, Kilis, Adıyaman, Batman ve Siirt çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BATMAN °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
DIYARBAKIR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
GAZIANTEP °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
MARDİN °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLERDE HAVA
Batı Akdeniz'in batısında fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, Rüzgâr: Batı Karadeniz'de güney ve güneybatı, öğle ve akşam saatlerinde doğusu kuzeydoğudan, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgâr: Batı ve güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,0m Görüş: İyi, yağış anında orta.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgâr: Kuzey Ege'de batı ve kuzeybatı. akşam güneybatı, gece güneydoğudan, Güney Batı ve kuzeybatı, akşam güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 1,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgâr: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatı, akşam kuzeybatıdan dan 3 ila 5 (20-40 km/sa), batısı öğle saatlerinde yer yer 5 ila 7 (40-60 km/sa),doğusu 4 ila 6 (30-50 km/sa), Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), öğle batısı ile akşam geneli 4 ila 6 (30-50 km/s) kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5m, öğle saatlerinde Batı Akdeniz'in batısı 3,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yarın sağanak yağışlı; Rüzgâr: Doğu ve güneydoğu, öğle saatlerinde güneybatıdan 2 ila 4 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,50m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
İSTANBUL HAVA DURUMU
İstanbul'da hava sıcaklığı bugün 14 derece parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısının akşam saatlerine, doğusunun gece saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgar Batı ve güneybatı (Lodos) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
BURSA HAVA DURUMU
Meteoroloji yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Bursa'da dün hakim olan parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı havanın yerini bugün gök gürültülü sağanak yağışlı havaya bırakacağı bildirildi. Cuma günü ise, parçalı bulutlu havanın etkili olacağı bildirildi.
HAVA DURUMU BUGÜN NASIL OLACAK?
Yapılan son değerlendirmelere göre: Ş. Urfa, Diyarbakır ve Mardin çevreleri dışında kalan bütün bölgelerimizin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, bu gece saatlerinde Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra ve gece saatlerinde Adana'nın kuzeyi, K. Maraş'ın batısı ile Osmaniye çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
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