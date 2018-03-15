Hava durumu bugün Ankara İzmir Bursa İstanbul hava durumu raporu Yağışlar ne zaman?

Hava durumu Meteoroloji son dakika yağışlar ne zaman Ankara İzmir Bursa İstanbul hava durumu raporu haberimizde yerini alıyor. Sabah saatlerinden itibaren hava durumu raporu sorgulanıyor. Vatandaşlar yağışların hangi illerde görüleceğini merak ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son hava durumu değerlendirmelerine göre; Ş. Urfa, Diyarbakır ve Mardin çevreleri dışında kalan bütün bölgelerimizin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, bu gece saatlerinde Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra ve gece saatlerinde Adana'nın kuzeyi, K. Maraş'ın batısı ile Osmaniye çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığı Kuzey, iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgar ise genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli (40-60) olarak eseceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL HAVA DURUMU

İstanbul'da hava sıcaklığı bugün 14 derece parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısının akşam saatlerine, doğusunun gece saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgar Batı ve güneybatı (Lodos) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

BURSA HAVA DURUMU

Meteoroloji yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Bursa'da dün hakim olan parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı havanın yerini bugün gök gürültülü sağanak yağışlı havaya bırakacağı bildirildi. Cuma günü ise, parçalı bulutlu havanın etkili olacağı bildirildi.

HAVA DURUMU BUGÜN NASIL OLACAK?

Yapılan son değerlendirmelere göre: Ş. Urfa, Diyarbakır ve Mardin çevreleri dışında kalan bütün bölgelerimizin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, bu gece saatlerinde Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra ve gece saatlerinde Adana'nın kuzeyi, K. Maraş'ın batısı ile Osmaniye çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzey, iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli (40-60) olarak eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların öğle saatlerinden sonra ve gece saatlerinde Adana'nın kuzeyi, K. Maraş'ın batısı ile Osmaniye çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BILECIK °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURSA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISTANBUL °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHISAR °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AYDIN °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

IZMIR °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

USAK °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra ve gece saatlerinde Adana'nın kuzeyi, K. Maraş'ın batısı ile Osmaniye çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra ve gece saatlerinde kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KAHRAMANMARAŞ °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra ve gece saatlerinde batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

MERSİN °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKISEHIR °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRSEHIR °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇORUM °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GIRESUN °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, bu gece saatlerinde kuzeydoğu kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güneydoğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

IĞDIR °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KARS °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MALATYA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, G. Antep, Kilis, Adıyaman, Batman ve Siirt çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BATMAN °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DIYARBAKIR °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

GAZIANTEP °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

MARDİN °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLERDE HAVA

Batı Akdeniz'in batısında fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, Rüzgâr: Batı Karadeniz'de güney ve güneybatı, öğle ve akşam saatlerinde doğusu kuzeydoğudan, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgâr: Batı ve güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,0m Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgâr: Kuzey Ege'de batı ve kuzeybatı. akşam güneybatı, gece güneydoğudan, Güney Batı ve kuzeybatı, akşam güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 1,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgâr: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatı, akşam kuzeybatıdan dan 3 ila 5 (20-40 km/sa), batısı öğle saatlerinde yer yer 5 ila 7 (40-60 km/sa),doğusu 4 ila 6 (30-50 km/sa), Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), öğle batısı ile akşam geneli 4 ila 6 (30-50 km/s) kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5m, öğle saatlerinde Batı Akdeniz'in batısı 3,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yarın sağanak yağışlı; Rüzgâr: Doğu ve güneydoğu, öğle saatlerinde güneybatıdan 2 ila 4 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,50m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

İSTANBUL HAVA DURUMU

İstanbul'da hava sıcaklığı bugün 14 derece parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısının akşam saatlerine, doğusunun gece saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgar Batı ve güneybatı (Lodos) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

BURSA HAVA DURUMU

Meteoroloji yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Bursa'da dün hakim olan parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı havanın yerini bugün gök gürültülü sağanak yağışlı havaya bırakacağı bildirildi. Cuma günü ise, parçalı bulutlu havanın etkili olacağı bildirildi.

HAVA DURUMU BUGÜN NASIL OLACAK?

Yapılan son değerlendirmelere göre: Ş. Urfa, Diyarbakır ve Mardin çevreleri dışında kalan bütün bölgelerimizin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, bu gece saatlerinde Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra ve gece saatlerinde Adana'nın kuzeyi, K. Maraş'ın batısı ile Osmaniye çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.