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Hava durumu bugün Ankara İzmir Bursa İstanbul hava durumu raporu Yağışlar ne zaman?

Hava durumu bugün nasıl olacak? 14 Mart hava durumu raporu merak ediliyor. İstanbul hava durumu İzmir hava durumu ve il il hava durumu belli oldu. Günlük hava durumuna göre kuvvetli yağışlar ne zaman? 5 günlük hava durumu raporu! İstanbul hava durumu hakkında detaylı son dakika bilgilerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden geldi. İstanbul'da 15 Mart Perşembe günü; 12 derece olan hava sıcaklığı yarın ve Cuma günü de bu şekilde devam edecek. Meteoroloji tarafından yapılan son dakika açıklamasında yağış oranı %3, nem oranı %75, rüzgar 13 km/s olarak esecek. Meteorolojinin yaptığı son dakika uyarısında İstanbul için 14:00 ile 17:00 arasındaki saatlere dikkat edilmesi gerektiği vurgulandı! 14:00-17:00 arasında İstanbul'da gök gürültülü yağmur bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son hava durumu değerlendirmelerine göre; Ş. Urfa, Diyarbakır ve Mardin çevreleri dışında kalan bütün bölgelerimizin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, bu gece saatlerinde Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Hava durumu Meteoroloji son dakika yağışlar ne zaman Ankara İzmir Bursa İstanbul hava durumu raporu haberimizde yerini alıyor. Sabah saatlerinden itibaren hava durumu raporu sorgulanıyor. Vatandaşlar yağışların hangi illerde görüleceğini merak ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son hava durumu değerlendirmelerine göre; Ş. Urfa, Diyarbakır ve Mardin çevreleri dışında kalan bütün bölgelerimizin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, bu gece saatlerinde Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra ve gece saatlerinde Adana'nın kuzeyi, K. Maraş'ın batısı ile Osmaniye çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığı Kuzey, iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgar ise genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli (40-60) olarak eseceği tahmin ediliyor.

 

İSTANBUL HAVA DURUMU

İstanbul'da hava sıcaklığı bugün 14 derece parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısının akşam saatlerine, doğusunun gece saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgar Batı ve güneybatı (Lodos) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

 

BURSA HAVA DURUMU

Meteoroloji yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Bursa'da dün hakim olan parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı havanın yerini bugün  gök gürültülü sağanak yağışlı havaya bırakacağı bildirildi. Cuma günü ise, parçalı bulutlu havanın etkili olacağı bildirildi.

HAVA DURUMU BUGÜN NASIL OLACAK?

Yapılan son değerlendirmelere göre: Ş. Urfa, Diyarbakır ve Mardin çevreleri dışında kalan bütün bölgelerimizin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, bu gece saatlerinde Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra ve gece saatlerinde Adana'nın kuzeyi, K. Maraş'ın batısı ile Osmaniye çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

 

İL İL HAVA DURUMU RAPORU İÇİN TIKLAYINIZ

 

 

HAVA SICAKLIĞI: Kuzey, iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

 

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli (40-60) olarak eseceği tahmin ediliyor.

 

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların öğle saatlerinden sonra ve gece saatlerinde Adana'nın kuzeyi, K. Maraş'ın batısı ile Osmaniye çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

 

BILECIK °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

 

BURSA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

 

ÇANAKKALE °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

 

ISTANBUL °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

 

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

 

A.KARAHISAR °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

 

AYDIN °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

 

IZMIR °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

 

USAK °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

 

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra ve gece saatlerinde Adana'nın kuzeyi, K. Maraş'ın batısı ile Osmaniye çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

 

ADANA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra ve gece saatlerinde kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

 

ANTALYA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

 

KAHRAMANMARAŞ °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra ve gece saatlerinde batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

 

MERSİN °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

 

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

 

ANKARA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

 

ESKISEHIR °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

 

KIRSEHIR °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

 

KONYA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

 

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

 

BOLU °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

 

DÜZCE °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

 

SİNOP °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

 

ZONGULDAK °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

 

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

 

ÇORUM °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

 

GIRESUN °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

 

SAMSUN °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

 

TRABZON °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

 

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, bu gece saatlerinde kuzeydoğu kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güneydoğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

 

ERZURUM °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

 

IĞDIR °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

 

KARS °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

 

MALATYA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

 

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, G. Antep, Kilis, Adıyaman, Batman ve Siirt çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

 

BATMAN °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

 

DIYARBAKIR °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

 

GAZIANTEP °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

 

MARDİN °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

 

DENİZLERDE HAVA

Batı Akdeniz'in batısında fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

 

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, Rüzgâr: Batı Karadeniz'de güney ve güneybatı, öğle ve akşam saatlerinde doğusu kuzeydoğudan, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

 

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgâr: Batı ve güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,0m Görüş: İyi, yağış anında orta.

 

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgâr: Kuzey Ege'de batı ve kuzeybatı. akşam güneybatı, gece güneydoğudan, Güney Batı ve kuzeybatı, akşam güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 1,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

 

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgâr: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatı, akşam kuzeybatıdan dan 3 ila 5 (20-40 km/sa), batısı öğle saatlerinde yer yer 5 ila 7 (40-60 km/sa),doğusu 4 ila 6 (30-50 km/sa), Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), öğle batısı ile akşam geneli 4 ila 6 (30-50 km/s) kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5m, öğle saatlerinde Batı Akdeniz'in batısı 3,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

 

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yarın sağanak yağışlı; Rüzgâr: Doğu ve güneydoğu, öğle saatlerinde güneybatıdan 2 ila 4 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,50m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

İSTANBUL HAVA DURUMU

İstanbul'da hava sıcaklığı bugün 14 derece parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısının akşam saatlerine, doğusunun gece saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgar Batı ve güneybatı (Lodos) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

 

BURSA HAVA DURUMU

Meteoroloji yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Bursa'da dün hakim olan parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı havanın yerini bugün  gök gürültülü sağanak yağışlı havaya bırakacağı bildirildi. Cuma günü ise, parçalı bulutlu havanın etkili olacağı bildirildi.

HAVA DURUMU BUGÜN NASIL OLACAK?

Yapılan son değerlendirmelere göre: Ş. Urfa, Diyarbakır ve Mardin çevreleri dışında kalan bütün bölgelerimizin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, bu gece saatlerinde Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra ve gece saatlerinde Adana'nın kuzeyi, K. Maraş'ın batısı ile Osmaniye çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

 

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