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Hava durumu bugün Ankara İzmir İstanbul bayramda hava nasıl olacak Meteoroloji son dakika

Hava durumu bugün nasıl? 21 Ağustos Ankara İzmir İstanbul bayramda hava nasıl olacak merak ediliyor. Meteoroloji son dakika uyarısı ne oldu? Bayramın 1.günü vatandaşlar hava durumu nasıl olacak araştırmasını yapıyor. 5 günlük hava durumu ve 15 günlük hava durumu raporu! Türkiye, Kurban Bayramı'nın ilk gününü kutlarken Meteoroloji'den bir son dakika haberi geldi. Günlük hava durumu nasıl? Kurban bayramı boyunca havalar sıcak mı? Yazlık illerimizde havalar nasıl? Yurt geneli bugün hava durumu sorgulanıyor. Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İç Ege ile Eskişehir, Bolu, Bursa’nın güneyi, Balıkesir’in doğusu, Burdur, Antalya’nın batısının iç kesimleri, Gümüşhane, Artvin, Ardahan, Kars ve Erzurum çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısında yer yer kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor.

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Hava durumu bugün Ankara İzmir İstanbul bayramda hava nasıl olacak Meteoroloji son dakika uyarısı ne oldu? Bayramda havalar nasıl olacak? Yurt geneli hava durumu raporu! Kurban bayramı hava durumu tahminleri neler? 5 günlük ve 15 günlük hava durumu raporu haberimizde yer alıyor. Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İç Ege ile Eskişehir, Bolu, Bursa’nın güneyi, Balıkesir’in doğusu, Burdur, Antalya’nın batısının iç kesimleri, Gümüşhane, Artvin, Ardahan, Kars ve Erzurum çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde 1 ile 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısında yer yer kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor.

 

HAVA DURUMU BUGÜN NASIL?

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İç Ege ile Eskişehir, Bolu, Bursa’nın güneyi, Balıkesir’in doğusu, Burdur, Antalya’nın batısının iç kesimleri, Gümüşhane, Artvin, Ardahan, Kars ve Erzurum çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde 1 ile 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısında yer yer kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor.

 

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU RAPORU

 

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

 

Ankara: Az bulutlu ve açık 33

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 31

İzmir: Az bulutlu ve açık, zamanla doğusu parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu ilçeleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33

Adana: Az bulutlu ve açık 34

Bursa: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 33

Antalya: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı ilçelerinin iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31

Samsun: Parçalı bulutlu, doğu kesimleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Trabzon: Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Erzurum: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 38

 

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İç Ege ile Eskişehir, Bolu, Bursa’nın güneyi, Balıkesir’in doğusu, Burdur, Antalya’nın batısının iç kesimleri, Gümüşhane, Artvin, Ardahan, Kars ve Erzurum çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

 

HAVA SICAKLIĞI: İç ve doğu kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

 

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısında yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

 

UYARILAR

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Az bulutlu, güney kesimleri yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Balıkesir'in doğusu ile Bursa'nın güney kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

 

BİLECİK °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

 

BURSA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

 

ISTANBUL °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

 

KOCAELI °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

 

EGE

Az bulutlu ve açık, iç kesimleri zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Denizli, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak ile İzmir, Aydın ve Muğla'nın iç kesimleri ve Manisa'nın doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

 

A.KARAHISAR °C, 31°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

 

AYDIN °C, 36°C

Az bulutlu ve açık, zamanla doğusu parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu ilçeleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

 

DENIZLI °C, 35°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

 

IZMIR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık, zamanla doğusu parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu ilçeleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

 

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Antalya'nın batı ilçelerinin iç kesimleri ve Burdur çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

 

ADANA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

 

ANTALYA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı ilçelerinin iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

 

HATAY °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

 

MERSIN °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

 

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra Eskişehir çevrelerinin parçalı çok bulutlu ve yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

 

AKSARAY °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

 

ANKARA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

 

ESKISEHIR °C, 32°C

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı çok bulutlu ve yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyo

 

KONYA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

 

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

 

BOLU °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu, , zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği

 

KARABUK °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

 

KARABUK °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

 

ZONGULDAK °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

 

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin ve Gümüşhane çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

 

ORDU °C, 29°C

Parçalı bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

 

ORDU °C, 29°C

Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

 

SAMSUN °C, 29°C

Parçalı bulutlu, doğu kesimleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

 

TRABZON °C, 28°C

Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

 

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, bölgenin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

 

ARDAHAN °C, 24°C

Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

 

ERZURUM °C, 26°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

 

MALATYA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

 

VAN °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

 

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

 

ADIYAMAN °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

 

DIYARBAKIR °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

 

GAZIANTEP °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

 

SANLIURFA °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

 

DENİZLERDE HAVA

Fırtına beklenmiyor.

 

KARADENİZ

Hava Durumu: Az bulutlu, Doğu Karadeniz aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), kuzeyi kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

 

MARMARA

Hava Durumu: Az bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), batısında yer yer 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.

 

EGE

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa), Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m, kuzeyinde 1,5 ila 2,5m, Görüş: İyi.

 

AKDENİZ

Hava Durumu: Az bulutlu, doğusu yer yer parçalı bulutlu, Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), Orta ve Doğu Akdeniz'de yer yer 5 kuvvetinde; Dalga: : 1,0 ila 2,0m Görüş: İyi.

 

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgâr: Doğu ve kuzeydoğudan zamanla güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5m, Görüş: İyi.

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