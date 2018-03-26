Hava durumu bugün İstanbul Ankara İzmir hava durumu Meteoroloji’den son dakika uyarısı

Hava durumu bugün İstanbul Ankara İzmir hava durumu Meteoroloji’den toz bulutu uyarısı! Vatandaşların merak ettiği 5 günlük hava durumu ve günlük hava durumu raporlarını haberimizde derledik. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son hava durumu değerlendirmelerine göre; Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir ve Balıkesir kıyıları ile gece saatlerinde İstanbul'un Avrupa yakasının sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinde Edirne'nin güney ilçeleri ve Gelibolu yarımadasında, gece saatlerindeyse Çanakkale ile Edremit Körfezi çevresinde yer yer kuvvetli (21-40 kg/m2) olması bekleniyor. İstanbul hava durumu, 26 Mart 2018 tarihinde nasıl olacak sorusuna Meteoroloji’den cevap geldi. İstanbul hava durumunun verilerine göre; Pazartesi günü gökyüzü bulutlu, ‘yağış’ beklenmiyor. Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü 26 Mart – 30 Mart tarihlerinde yaşanacak gökyüzü-sıcaklık verilerini açıkladı. Salı gününe dikkat: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor.

BAZI İLLERDE HAVA

Adana: Parçalı bulutlu 24°C

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 17°C

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 22°C

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 14°C

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde Avrupa yakası sağanak yağışlı 16°C

Manisa: Parçalı ve çok bulutlu 21°C

Trabzon: Parçalı ve sabah saatlerinde çok bulutlu 17°C

Zonguldak: Parçalı ve çok bulutlu 20°C

HAVA DURUMU BUGÜN NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kuzey Afrikakaynaklı toz oluşumunun kuvvetli hava akımları ile taşınarak pazartesi günü sabahın ilk saatlerinden itibaren Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı (Ankara, Eskişehir, Çankırı, Konya) ve Batı Karadeniz'de gece saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

Hava kalitesinde düşme, görüş mesafesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

HAVA SICAKLIĞI

Batı ve iç kesimlerde 3 ila 6 derece artacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Rüzgarın genellikle güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi ile Ege'de yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

İKİ ÖNEMLİ UYARI

TOZ TAŞINIMI UYARISI: Kuzey Afrika kaynaklı toz oluşumunun kuvvetli hava akımları ile taşınarak sabah ilk saatlerden itibaren Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile skşam saatlerinden itibaren Güneydoğu Anadolu'da etkili olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (hava kalitesinde düşme, görüş mesafesinde azalma, ulaşımda aksamalar, yağış alan yerlerde çamur yağışları) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yurdun kuzeybatısında beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklindeki yağışların; akşam saatlerinde Edirne'nin güney ilçeleri ve Gelibolu yarımadasında, gece saatlerindeyse Çanakkale ile Edremit Körfezi çevresinde yer yer kuvvetli (21-40 kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (yağış anında kuvvetli rüzgar, yıldırım, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli olunması gerekmektedir.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU RAPORU

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Trakya ile zamanla Çanakkale ve İstanbul'un Avrupa yakasının sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinde Edirne'nin güneyi ve Gelibolu yarımadasında, gece saatlerindeyse Çanakkale çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; güney kesimlerde öğle saatlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa.) olarak esmesi bekleniyor. Bölgenin güney ve doğusunda sabah ilk saatlerden itibaren toz taşınımı tahmin ediliyor.

BİLECIK °C, 19°C

Parçalı bulutlu

EDİRNE °C, 14°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinde güneyinde kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde Avrupa yakası sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren İzmir ve Balıkesir kıyılarının sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; gece saatlerine kadar güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa.) olarak esmesi bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 17°C

Parçalı bulutlu

DENIZLİ °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yer yer sağanak yağışlı

MANİSA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Batı Akdeniz'de sabah ilk saatlerden itibaren toz taşınımı tahmin ediliyor.

ADANA °C, 24°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 21°C

Parçalı bulutlu

BURDUR °C, 16°C

Parçalı bulutlu

MERSİN °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Batı kesimleri ile akşam saatlerinden itibaren bölge genelinde toz taşınımı tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRŞEHİR °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ilk saatlerden itibaren toz taşınımı tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Sinop ve Kastamonu kıyılarının sisli geçmesi bekleniyor.

BOLU °C, 16°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU °C, 17°C

Parçalı, zamanla az bulutlu

ZONGULDAK °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Akşam saatlerinden itibaren Orta Karadeniz'de toz taşınımı bekleniyor.Sabah saatlerinde Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

AMASYA °C, 21°C

Parçalı bulutlu

GİRESUN °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde sisli

TRABZON °C, 17°C

Parçalı sabah saatlerinde çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BITLIS °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 14°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Akşam saatlerinden itibaren bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.

DIYARBAKIR °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu